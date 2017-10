Carlos Rivera de la melancolía al encanto

Gómez Palacio, Durango

Carlos Rivera hizo pasar a los gomezpalatinos de la tristeza a la alegría anoche con su presentación en el Festival Internacional Revueltas.



Salió al escenario montado a las afueras de la alcaldía vestido de negro y con una vibra melancólica que impregnó en las primeras canciones que cantó.



Entre las piezas con las que abrió la velada estuvo 'Que lo nuestro se quede nuestro'.

TE RECOMENDAMOS: [FOTOGALERÍA] Amor y sabor deja Carlos Rivera en La Laguna

También compartió con los laguneros un recuerdo de cuando era niño y la canción que lo hizo resultar triunfador en la Tercera Generación de Certamen La Academia.

Por ello cantó: 'Que nadie te diga que no puedes' y luego le dijo a los gomezpalatinos que demuestren su amor siempre y no dejen pasar ninguna oportunidad. Esa reflexión fue ideal para que siguiera con: 'El hubiera no existe' y después 'Día de lluvia'.



Minutos después cambió de atuendo por algo más alegre y soltó:



"Ya pasamos el momento de la melancolía, la tristeza y la reflexión. Ahora viene lo bueno y para eso quiero que una chica guapa de Gómez Palacio ocupe esta silla".



La afortunada fue una joven de nombre Marcela, la cual pasó tres requisitos que puso: ser soltera, dispuesta a todo y sin pena alguna.



Le cantó la canción: 'Juego de ajedrez'. El concierto transcurrió con otros éxitos del ex académico y sedujo a los gomezpalatinos, principalmente a las mujeres por su carisma y estilo.



Autoridades del Ayuntamiento de Gómez Palacio a la presentación acudieron alrededor de 10 mil personas que se colocaron en la calle Madero del Centro de la ciudad y a lo largo del Paseo Independencia.



dcr