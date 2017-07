Carlos Rivera entrega el alma a tapatíos

Guadalajara

El Yo Creo Tour aterrizó de nuevo en Guadalajara para hacer creyentes a las miles de personas que se reunieron en el Auditorio Telmex con el único objetivo de disfrutar por segunda ocasión de la voz y energía de Carlos Rivera.



La cita que estaba pactada para las 21:00 horas recibió puntual al público tapatío con la presencia de la cantante Charlene Arian, la cual salió al escenario para ofrecer un breve acto de apertura que precedió el show principal.



Cuarenta minutos después, una pantalla en blanco y negro se elevó para dejar ver al originario de Tlaxcala vestido en un conjunto en color negro que resaltó entre la escenografía y la banda que ya tocaba "Quedarme Aquí", tema elegido para inaugurar la velada observada por un aforo lleno.



Un telón virtual ascendió para dejar ver a cuatro coristas al compás de la voz del cantante, el cual agradecido saludó a los asistentes con las siguientes palabras: "¡Buenas noches Guadalajara! Wow, este disco se llama Yo Creo, el tour también pero yo no me la creo, esta noche vengo con unas ganas que no se imaginan; vengo a cargarme de tu energía y tu olor a tierra mojada. Esta noche soy tuyo Guadalajara" expresó.



Una escenografía minimalista pero que no escatimó en tecnología y visuales "encogió" el escenario para transformarlo en un estudio dinámico con la capacidad de fabricar nuevos ambientes. Fue así como el también actor pasó del día a la noche y del tempo latino al flamenco con temas como "Gracias a ti", "Voy a Amarte" y un popurrí que incluyó tres temas estandarte de su estilo balada romántica.



El agasajo visual se vio acompañado de la interpretación artística de cuatro bailarinas y 16 músicos, sin embargo, la poderosa voz del compositor fue suficiente para poner piel de gallina a las personas que, en tono, corearon los estribillos de "No es por ti" y "No soy el Aire".



A mitad de la noche y luego de un cambio de vestimenta, el ganador de la tercera generación del reality La Academia halagó al público tapatío por sus coros: "Qué bonito cantas Jalisco" dijo para después contar una breve anécdota que recordó una pasada presentación en Fiestas de Octubre para después posarse bajo un firmamento e interpretar "Que lo nuestro se quede nuestro", tema que hizo derramar lágrimas a los presentes.



Una noche de luna se proyectó en las pantallas móviles, dejando solo a Carlos frente al micrófono para hacer gala de su anterior papel de Simba en El Rey León en la pasional interpretación de "Esta Noche es para Amar", tema que además replicó los movimientos y siluetas del clásico de Disney. Al final de esta actuación, el cantante recordó y agradeció por su protagónico en dicho musical.



El recinto sincronizó corazones para latir en uno mismo y entonces desahogarse en romanticismo al ritmo de "El Hubiera No Existe", tema que terminó de enamorar a los tapatíos.



Tras casi dos horas de deleite musical y visual, el final ya anunciaba su llegada; "Cómo Pagarte" retumbó en el inmueble para dar paso al punto culmine de la noche con "Deja Amarte" tema que entre lluvia pirotécnica despidió el exitoso Yo Creo Tour tras un concierto lleno de energía, color y pasión.



