“Antes un personaje te hacía estrella; hoy es más difícil”

México

El cantante Carlos Cuevas, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria musical, ha observado durante los últimos años el cambio constante en la industria, desde cómo grabar un sencillo, un disco completo, hasta el uso de las redes sociales y la televisión y la promoción que conlleva darse a conocer. Sin embargo, sigue vigente a pesar de los cambios.

“Aunque no había tantos medios, antes había un solo canal y un solo personaje que te hacía estrella, Raúl Velasco, ahora no ya no tenemos un Raúl Velasco que te haga estrella. Antes tenías 10 o 20 programas en los que podías salir y estar vigente, claro que tenías que ir en cada ciudad a hacer estaciones de radio, ahora ya es más fácil, porque mandas tu disco, pero los chavos ya no tienen tanta oportunidad como lo teníamos antes”, recordó Cuevas en entrevista cuando décadas atrás comenzaba en el mundo de la música.

El Festival OTI, cuyo nombre original era el Festival de la Canción Iberoamericana, fue escenario de muchos artistas que iniciaron desde cero, trascendieron y hoy son conocidos plenamente en este ámbito, así lo destacó el intérprete de origen veracruzano.

“Ibas a probar y si valía la pena te daban chance, el festival OTI tampoco existe ahora; de ahí salieron todos: Emmanuel, Mijares, José José, Dulce, Ana Gabriel, Napoleón, todas las grandes figuras que ahora ves y que siguen vigentes, de ahí salimos”, comentó el cantante de boleros.

Carlos, quien inició tocando en bares y que logró éxitos como “Novia mía”, “Yo te recuerdo” y “Sin ti”, entre otras, aseguró que ha cumplido todo lo que ha querido y con ello su pasión por los boleros, género que dice jamás dejará de existir.

“El bolero siempre va a estar vigente, porque siempre va a existir una pareja de enamorados; cuando hay amor entran al bolero y cuando hay desamor entran al bolero, el joven el viejo, el que sea si escucha una buena letra y una buena música, se van a clavar ahí, lo demás es moda y si la moda se queda es porque ya trasciende”, comentó.

Incluso destacó las diversas modas que resaltan en las distintas épocas y que tal vez algunos géneros, fuera del boleto, se fueron para siempre.

“Yo he visto muchas modas dentro de mi carrera y se han perdido, como por ejemplo la lambada. Todo el mundo quería grabar lambada, son únicamente modas, luego regresan, pero el bolero y la balada va a estar ahí va a estar vigente; siempre te enamoras, los que no se enamoran no sé que oyen, pero los que sí seguramente van a caer en el bolero, las serenatas”, finalizó el intérprete.

También en televisión

Cuevas conduce el programa Noche a noche con Carlos Cuevas, donde cada transmisión tiene a artistas invitados.

El próximo 31 de mayo ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

El cantante lanzó su nuevodisco, Los boleros de oro de la música tropical, con Francisco Céspedes, Charlie Zaa, Kika Édgar, Víctor García y Lila Downs.