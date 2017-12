Ciudad de México

Te apostamos lo que sea que tu familia y tus amigos no sale de las típicas canciones de Navidad que se interpretan en las posadas, que no están mal, pero no son las únicas melodías de temporada.

Aunque no lo creas, el rock tiene canciones navideñas muy navideñas que a continuación te presentamos, por si ahora quieres decirle a tu familia que tú musicalizaras estas fiestas.

1. Julian Casablancas - I wish it was christmas today

El vocalista de The Strokes lanzó esta canción navideña en 2009 en su álbum 'Phrazes for the young'.





2. Tom Petty and The Heartbreakers - Christmas all over again

Tom Petty murió el 2 de octubre pasado, pero nos dejó esta canción para que lo recordemos en Navidad.





3. The Killers - A great big sled

De Las Vegas para el mundo, The Killers nos trajo en 2011 un álbum completo muy navideño llamado (RED) Christmas EP, y nosotros te recomendamos esta canción.





4. The Kinks - Father Christmas

La navideña es una faceta poco conocida de The Kinks, pero los ritmos de la canción 'Father Christmas' es rápidamente identificable por los ritmos tan característicos de la banda; sin duda esas guitarras poderosas son inconfundibles.





5. Queen - Thank god it's christmas

Una lista de reproducción sin una sola canción de Queen, no podría considerarse una completa. Por eso pensamos que esta canción, lanzada en 1984 en el álbum 'The Works', no debía faltar.





6. Chuck Berry - Run Rudolph Run

Y claro, no podría faltar una de las leyendas del rock, el gran Chuck Berry. La canción fue lanzada originalmente en 1958 y se ha convertido en un clásico, por lo que artistas como Dave Grohl, Kelly Clarkson, entre otros, la han retomado y le han dado su propio ritmo.

Ahora ya tienes otras versiones de canciones de navidad para que le des variedad y frescura a tus posadas.

