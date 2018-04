Las canciones que nos recordarán a Avicii

Ciudad de México

Avicii fue encontrado sin vida este viernes en Omán. A sus 28 años, el DJ lideró las listas de popularidad con temas como "Wake Me Up!", ''The Days" y "You Make Me".

En 2016, Avicii anunció su retiro de los shows en vivo por razones de salud, tras ser diagnosticado de pancreatitis aguda debido, en parte, al consumo excesivo de alcohol. En 2014, a Avicii se le extirparon la vesícula biliar y el apéndice.

A continuación te compartimos las canciones más emblemáticas del músico:

The Nights

Without You

Addicted To You

Wake Me Up





The Days





You Make Me

Lay Me Down

Taste The Feeling

For A Better Day





