'Calienta motores' con esta playlist de Phil Collins

Ciudad de México

Phil Collins ofrecerá un concierto esta noche en el Palacio de los Deportes, así que no te pierdas de algunas de las canciones que seguramente cantará en vivo con esta playlist.

Collins viene de visitar Monterrey y Guadalajara con su gira The legendary Phil Collins Live, esta es su primera de dos noches en la capital mexicana.

Los encargados de abrir escenario son The Pretenders, así que no te agobies si llegas un poco tarde al concierto. Te recomendamos salgas con tiempo para que no te pierdas del espectáculo de los teloneros.

Aquí te dejamos algunas de los temas que seguramente cantará Phil Collins esta noche.

¿Cuál te gustaría que tocará el músico inglés?

