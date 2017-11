Caifanes 'cimbra' el Zócalo con sus éxitos

Ciudad de México

Caifanes cumple esta noche un anhelo acariciado prácticamente desde 1987, cuando se unieron, él presentarse de manera gratuita en el Zócalo de la CdMx. En el marco de la Semana de las Juventudes la alineación de rock, que regresó a la escena en 2011 tras tomar un receso en 1995, ofrecerá lo mejor de su repertorio.

La agrupación inició sus presentación con "Será por eso", "Viento" y "Nuebes", temas con las que la agrupación se llevó la ovación del público..

La plancha del Zócalo luce nutrida de fans, pero no como durante el recital de Roger Waters o Paul McCartney, sin embargo, el ambiente está a tope, incluso el olor a petate quemado se puede distinguir en algunas zonas.

"Me gustan mucho sus canciones las escucho desde chico, mi mamá me las ponía. Estoy emocionado, porque son bandas que ya no ves tanto y quiero disfrutar de todas sus rolas, la guitarra y la voz se escuchan padres", expresó José Antonio Gil de 14 años, quien es guitarrista desde los seis años e hizo una banda con sus amigos.

Caifanes llegó al corazón de la ciudad al rededor de las 16:40 horas en varias camionetas, mientras que la gente hacía fila para entrar y quedar frente al escenario.

