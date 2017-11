La resurrección de Caifanes

Torreón, Coahuila

La última vez que Caifanes tocó en La Laguna fue hace dos años en la Expo Feria de Gómez Palacio.

El mítico Saúl Hernández, el "Chato" reconoce que en cada ritual o ceremonia (como así se califican sus conciertos), siempre hay un dejo de sorpresa por la respuesta y efusividad de sus aliados, con lo que siempre estará agradecido.

La banda encabezada por Saúl Hernández, Sabo Romo, Alfonso André y Diego Herrera ha establecido un pacto idílico con su fanaticada, con sus aliados, sus cómplices desde 1987 en Rockotilán y hasta el último concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde han reforzado el cordón umbilical de la reciprocidad y comunión.

Las circunstancias los obligaron un momento a dejar en espera el proyecto de Jaguares para la gira de éxitos de Caifanes, recorriendo la República Mexicana y parte de Estados Unidos.

“Gracias por el apoyo, por estar con nosotros durante tanto tiempo, por escucharnos, sobre todo por las nuevas generaciones y nos llena de mucha felicidad ver como no hay una brecha generacional".





Saúl confiesa que es increíble que no exista una brecha generacional en cada concierto, pues observa los rostros de niños y generaciones nuevas que se han ido cautivando.

A 30 años, “siento que falta mucho por hacer, falta mucho por construir, por descubrir, es un buen momento para reflexionar sobre eso y tomarlo en cuenta, el grupo tuvo una pausa muy grande, pero se ha puesto muy en claro que tiene un sonido muy propio y es bien recibido y que mucha gente que nunca nos escuchó y nos está escuchando por primera vez. Todo ha sido un ejercicio de confirmación bien importante, por lo menos para nosotros o como la gente lo vea”.

En un ejercicio de retrospectiva, cita lo que significan para él algunos conceptos o nombres que están ligados a su trayectoria y a la de su banda.

¿Qué representa para ti la glorieta del Metro Insurgentes? El inicio, el génesis, el principio de todo.

¿El “Pekas”? Fue nuestro primer aliado.

¿Jessie Cervantes? Representa la primera estructura, el primer apoyo y la primera amistad, fuera de lo que es la música.

¿La Caja de Pandora? Tocaban en la Carpa Geométrica en el Distrito Federal, fue un grupo muy progresivo, que finalmente no llegaron a una tocada que iban a tener, al final terminamos tocando nosotros.

¿Será Por eso? Fue la primera canción que la escuché cantar por el público y no por nosotros. Me creerás que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo.

¿Julia? Es todo. Mi casa. Mi familia. Mi mujer. Mi guía. Es donde yo puedo navegar entre sus jardines.

¿El 2 de octubre de 1968? No, pues, qué te puedo decir, hay mucho de qué hablar de eso, no te lo puedo decir en una palabra, pero yo creo que ahí fue un parteaguas en la historia del país y la confirmación de que la juventud es el presente y el futuro. Los jóvenes. Los estudiantes.

¿Tintán? El trucutrú. –jaa, jaaa, jaaa. Y los pelos parados.

¿Ayotzinapa? Una cicatriz que todavía no se cura como muchas otras que hay.

¿México? Un resurgimiento.

¿Chavela Vargas? Ah, fue toda una institución.

¿Lydia Cacho? Una gran defensora de los Derechos Humanos. Definitivamente.

¿Benito Taibo? Un hermano.

¿Caifanes? Parte de mi vida. Una gran parte de mi vida.

¿Tus aliados? Mi aliento. La recuperación de muchas cosas y la reafirmación de muchas otras.

¿Un nuevo disco? Sí. En eso estamos, queremos trabajar ya sobre eso.

¿Qué piensas de tus aliados que le ponen el nombre de Saúl a alguno de sus hijos? Bueno, ahí está, es duro no, lo único que les digo es que van a ser mucho mejores personas que yo. Estoy seguro.

¿Tu hija Zoey? Su nombre viene del griego y quiere decir vida, Zoey significa Vida marina.

¿Autores de libros? El Mundo feliz, escrito por Aldous Huxley, 451 Fahrenheit, El Guardián entre el centeno escrito por J.D. Salinger y John Steinbeck.

dcr