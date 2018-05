Los 70 fueron fundamentales para el punk: Buzzcocks

Ciudad de México

Para la agrupación británica Buzzcocks la década de los setenta fue un parteaguas para el punk, y aunque en un principio la gente no lograba entenderlo, ahora es uno de los géneros que se mantiene con el paso de los años.

"Los años setenta fueron un momento increíble, ya que era el comienzo del movimiento y nadie sabía de dónde venía esta música, de qué forma cambió sus vidas y el mundo", expresó a Steve Diggle, guitarrista de la banda.

"Desde ese entonces Buzzcocks sigue tocando y haciendo una nueva historia con estos "shows", muy pocas bandas han logrado dejar una huella onda y tan especial en la gente como lo hemos hecho nosotros", agregó.

La agrupación surgió justo cuando el punk comenzó a apoderarse de Manchester, y después de todo el mundo, sus guitarras agitadas y la actitud rebelde inspiraron en un principio a Pete Shelley y Howard Devoto, quienes organizaron un concierto de los Sex Pistols.

Motivados por ese concierto, Shelley y Devoto formaron a la agrupación y emprendieron desde entonces su propio camino en la desafiante carretera del punk rock, y con una trayectoria de más de 40 años, llegarán por segunda ocasión a México, ahora para encabezar el Festival Marvin, que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo en la capital del país.

"La banda ha encabezado grandes festivales en todo el mundo y estamos deseando tocar en la Ciudad de México, es nuestra segunda vez, por lo que será un evento especial y una gran noche", agregó Diggle.

De acuerdo con el guitarrista, el 19 de mayo tendrán un "show" especial para sus fanáticos en El Plaza Condesa, en la capital del país. "Verán a una de las mejores y legendarias bandas de punk de todos los tiempos interpretar algunas de las mejores canciones escritas".

Sin miras a dejar los escenarios, el músico reconoce que no se han cansado de nada, y más que nunca disfrutan de estar arriba de un escenario y cantar a su público, así como a las nuevas generaciones: "Nos sigue sorprendiendo que la gente cante Harmony in my head, nos emociona mucho", expresó.

Considerados un referente dentro del punk, la banda planea además lanzar nueva música, que prevé grabar cuando termine su gira mundial. Diggle ya cuenta con un álbum en solitario que salió al mercado el año pasado.

A Buzzcocks se le considera pionero del llamado punk pop, incluso hubo un exitoso programa de concursos en la TV británica llamado Never Mind The Buzzcocks que estuvo al aire de 1996 a 2015.

Te compartimos una éxito de la banda.

