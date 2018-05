De BTS a Sebastián Yatra, los estrenos musicales

Ciudad de México

Las estrellas de la música presentan las propuestas musicales con las que desean colocarse en los primeros lugares en las listas de popularidad, algunas de ellas presentan sus discos y sencillos para deleitar a sus fans como BTS y Sebastián Yatra.

El grupo de K pop BTS enloqueció a sus fans con el lanzamiento de su álbum Love Yourself: Tear, del que se desprende su primer sencillo titulado "Fake Love", en el que no defraudan a sus fans con sus coreografías.

TE RECOMENDAMOS: Maná apoya a la selección con nueva canción

Este domingo se realiza la entrega número 25 de los premios Billboard Music Awards en los que son parte del elenco invitado para amenizar la ceremonia que premia a lo mejor de la música

El colombiano Sebastián Yatra también se sumó al lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Mantra, en el que incluye temas del género urbano pero también algunas baladas como su sencillo "Magdalena", un tema que explora el lado romántico del intérprete.

Fifth Harmony se separa con el lanzamziento del video "Don't Say You Love Me"; tras la salida de Camila Cabello, la banda trató de avanzar pero Lauren, Normani, Dinah y Ally buscarán forjar su carrera como solistas.

Arctic Monkeys, Black Eyed Peas y Radio Moscow presentan una propuesta alternative a lo que se encuentra en el mercado.

A continuación te presentamos las canciones de esta semana que no te puedes perder.

BTS – "Fake Love"

Fifth Harmony – "Don't Say You Love Me"

Arctic Monkeys – "Four Out Of Five"

Diplo, French Montana & Lil Pump y Zhavia – "Welcome To The Party"

The Black Eyed Peas – "Ring The Alarm pt.1, pt.2, pt.3"

Radio Moscow – "Driftin"

Kany García – "Soy yo"

Daddy Yankee – "Hielo"

Sebastián Yatra – "Magdalena"

Beatriz Luengo y Mala Rodríguez – "Caprichosa "

ES