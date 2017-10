Bryan hace feliz “a medio” Palacio de los Deportes

México

Poco importó que el Palacio de los Deportes no luciera a su máxima capacidad, mucho menos importaron los 57 años de Bryan Adams en su regreso a nuestro país, ya que el canadiense ofreció un amplio recital (más de 20 canciones), y con la energía de un joven de veintitantos hizo felices a sus fanáticos que asistieron a la cita dispuestos a regodearse en la nostalgia y a escuchar los temas más recientes del ídolo de los 90.

Con un escenario sencillo, solo compuesto por una pantalla gigante al centro y un juego de luces, cuatro músicos y Adams comenzaron el recital con “Do what ya gotta do”, de lo más nuevo, mezclado con “Can’t stop this thing we started”. Desde los primeros minutos, el músico mostró su carisma y dominio en el escenario y lanzó la promesa de una noche donde nadie tomaría su asiento.

“Hola amigos, mi nombre es Bryan. Ese sonido (los aplausos) es increíble”, dijo el cantante para interrumpir su saludo y sostener un letrero de alguno de sus fans que decía: Bryan, México te ama. Después continuó: “Estoy feliz de estar en México para tocar mis nuevos y mis viejos temas”, para así dar paso a “Go Down Rocking”.

En “Heaven”, fue la audiencia quien comenzó el tema, ante la inmediata sonrisa del compositor que se mostró cercano a su público todo el tiempo. Siguieron más éxitos como “This time” y “Its only love” para luego seguir con una anécdota por su paso por la capital del país.

“Ayer llegamos a Ciudad de México y como soy vegetariano y aquí es muy fácil conseguir comida vegetariana, pedí fajitas, guacamole, totopos y una limonada. Estuvo tan bien que para la cena pedí lo mismo... solo que con salsa verde. Los meseros me dijeron que había estado pidiendo lo mismo todo el tiempo, que si mejor no quería unos tacos, a lo que dije no gracias, quiero las fajitas, fajitas vegetarianas. A huevo”, dijo el también defensor de los animales, filántropo y fotógrafo para hacer sentir a sus fans aún más cerca.

“You belong to me” con el sonido clásico de rock & roll fue el camino para “Summer of 69”, para la cual Adams pidió a la audiencia “mover el culo”. La orden fue seguida y después llego un bloque acústico coronado por “Everything I do (I do it for you)”, el tema que convirtió al canadiense en un acto de fama mundial. “Amo cuando ustedes cantan, muchas gracias”, fue su agradecimiento para el coro más nutrido de la noche.

Todo parecía marchar con normalidad, hasta que una falla técnica obligó a que en la pantalla se mostrara un mensaje de “Intermedio de 10 minutos”, haciendo que el cantante y sus músicos abandonaran el escenario Al paso de los 10 minutos, Bryan regreso y dijo relajado.

“Ahora detrás del escenario tenemos una cena importante y alguien por un descuido desconecto un cable y todo murió. Pero haremos todo el show de nuevo”, bromeo el músico y todo siguió como sin nada al ritmo de “Somebody”.

CLAVES

LA GIRA

El nombre del tour es Get Up y comenzó en Monterrey, finalizó ayer en la Ciudad de México,

Bryan Adams interpretó 27 temas, y algunos con versiones acústicas como “Here I am”, “Straight from the heart” y “All for love”.

El canadiense festeja además sus 45 años de trayectoria musical.