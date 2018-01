Bruno Mars triunfa en los Grammy

México

Una velada de solidaridad, con un llamado en apoyo a las víctimas de acoso sexual y violencia y a favor de los dreamers, fue lo que ofreció la entrega 60 de los Premios Grammy, donde Bruno Mars se coronó con el Álbum del Año por 24K Magic.

En el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante también recibió el galardón por Grabación del Año, mientras que “That’s What I Like” ganó como Canción, Mejor Canción R&B, Mejor Álbum R&B y Mejor Interpretación R&B.

La celebración abrió con “American Soul” de Kendrick Lamar y U2; el rapero subió al escenario para recibir el premio por Mejor Interpretación de Rap/Sung, con “Loyalty” (ft. Rihanna); Mejor álbum de Rap por DAMN, así como Mejor Canción de Rap, Mejor Video Musical y Mejor Interpretación de Rap por Humble.

Antes de que Kesha interpretara “Praying”, Janelle Monáe hizo referencia al movimiento Time’s Up: “Ya basta de cualquier tipo de acoso, Vamos a trabajar juntos, para crear áreas de trabajo más libres”.

Maren Morris, Eric Church y Brothers Osborne hicieron un llamado contra la violencia armada e interpretaron “Tears In Heaven”, en memoria de víctimas del tiroteo en el festival Route 91 Harvest, en Las Vegas.

Camila Cabello, quien presentó a U2, pidió “no olvidar” a los dreamers. “Mis padres me trajeron aquí con nada más que la esperanza, soy una orgullosa cubano mexicana, merecen que luchemos por ellos”, dijo.

Luis Fonsi y Daddy Yankee cantaron “Despacito”, aunque no ganaron en ninguna de sus tres nominaciones.

El presidente de los Grammy, Neil Portnow, celebró los 60 años y 9 mil galardones entregados, y adelantó que harán una serie para las leyendas de la música.

Ed Sheeran no asistió a la gala, pero se llevó dos premios: Mejor Interpretación Pop Solista por “Shape of You” y Mejor Álbum Pop vocal por Divide. En ceremonia previa a la gala, destacaron los reconocimientos a Lin-Manuel Miranda por “How Far I’ll Go”, del álbum Moana: The Songs, como Mejor canción escrita para medios visuales, así como a la banda sonora de La La Land.

México, presente

La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación incluye en su gala diversas categorías de música latina e incluso una dedicada a México, en la cual Aída Cuevas se coronó este año.

“Aquí estoy, muy orgullosa de ser mexicana y de estar aquí con mi traje de charrera”, dijo al recibir el galardón por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, con Arrieros somos. Versiones acústicas.

Aunque Shakira no pudo acudir a la premiación, utilizó su Twitter para agradecer el reconocimiento a El Dorado como Mejor Álbum de Pop Latino.

El Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa Latina fue para Residente, con su disco homónimo.