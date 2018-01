Acampan para concierto de Bruno Mars en ‘El Volcán’

Monterrey

Los fans de Bruno Mars en Monterrey ya lo esperan a las afueras de Estadio Universitario, pues la fila para su concierto comenzó a formarse desde esta madrugada.

El 24k Magic World Tour llegará a tierras regias esta noche a "El Volcan" y se espera la asistencia de más de 40 mil personas dispuestas a corear los éxitos del intérprete de "That's What I Like".

TE RECOMENDAMOS: Padres de familia piden decencia a Timberlake en el Super Bowl

A raíz de la gran asistencia, el municipio de San Nicolás implementará un operativo con elementos de Tránsito en los accesos al campus de la Máxima Casa de Estudios por las avenidas Universidad y Manuel L. Barragán.

El movimiento dará inicio a las 14:00 con 60 elementos de la Dirección de Movilidad, los cuales se extenderán hasta las avenidas Guerrero, Munich, Los Ángeles, Fidel Velázquez y Nogalar.

Las puertas del estadio se abrirán a las 17:00 y los elementos de Seguridad finalizarán sus labores a la 1:30 de la madrugada. Serán alrededor de mil 200 los uniformados que participarán en este operativo.

El espectáculo que promete conquistar a los regios ya ha movido masas en Europa, Asia, Oceanía y la Unión Americana.