Bruno Mars 'enciende' el Foro Sol

Ciudad de México

Bruno Mars arrancó el primero de sus dos conciertos en la Ciudad de México, en el marco del 24K Magic Word Tour a las 21:38 horas y desde el primer momento provocó la euforia de los miles que abarrotaron en Foro Sol, en donde los gritos y la emoción es constante, con cada interpretación o saludo del intérprete.

TE RECOMENDAMOS: Bruno Mars triunfa en los Grammy

El máximo ganador del Grammy pidió a los mexicanos unirse a su fiesta y les comentó que tal y como lo había prometido, regresó al país al que ahora ve "más grande y fuerte", sus palabras causaron la emoción de hombres y mujeres por igual que no ocultan su gusto por verlo en directo. A diferencia de otras estrellas, Mars utilizó pirotecnia desde el primer momento en su show, lo que causó delirio.

El músico ofrece en este momento sus mejores movimientos y fusión de géneros musicales, antes de "Treasure" dio la bienvenida e incluso se dio permiso de cantar en español durante "Calling All My Lovelies". Se espera que el concierto incluya sus piezas más representativas en el cierre, como "Just the Way You Are" y "Uptown Funk".

The best day of my life @BrunoMars 😍😍 i love youuuuuu pic.twitter.com/8sxujN9LwN — angela rebeca rdz (@Beca1085) 3 de febrero de 2018

ES