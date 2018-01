Bruno Mars y Cardi B cantan juntos 'Finesse'

Ciudad de México

El cantante Bruno Mars hizo equipo con la estrella revelación del hip hop, Cardi B, para realizar una versión del tema "Finesse", incluido en su tercer disco.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales además grabaron un video musical del mismo, el cual a solo cinco días de su estreno ya cuenta con más de 39 millones 434 mil visualizaciones en YouTube.

El disco de Bruno Mars, "24K Magic" fue nominado al Grammy, cuya 60th entrega anual se efectuará el próximo 28 de enero en la ciudad de Nueva York, en el cual también compite con su sencillo del mismo nombre como Grabación del Año y con "That's what I like", por Canción del Año.

Además de dichas nominaciones, se incluye en las categorías de R&B entre ellas Mejor Acto R&B, Mejor Canción R&B, por "That's what I like" y Mejor disco de R&B por "24K Magic", señaló un comunicado.

Te compartimos la canción.

ERV