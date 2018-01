Con seis premios, Bruno Mars arrasa con los Grammy 2018

Nueva York

Bruno Mars arrasó con seis premios Grammy, entre ellos Mejor Álbum del año por 24K Magic: la industria de la música estadunidense eligió dar su máximo honor a un cantante que ha triunfado comercialmente al revivir un sonido del funk clásico y bullanguero.

Mars arrasó en los Grammy al conquistar los principales premios, de mejor álbum a mejor canción por "That's What I like" y mejor grabación por "24K Magic", dejando atrás al hit viral puertorriqueño "Despacito" que buscaba convertirse en la primera canción en español en conquistar estos galardones.

24K Magic es el tercer álbum de este artista de 32 años nacido en Hawái, que generó hits como "That's What I Like" y que dejó atrás en esta categoría a un récord de tres nominados del hip hop, entre ellos "4:44" de Jay-Z y "DAMN." de Kendrick Lamar.

24K Magic llegó cuatro años después de que Mars se convirtiese en una estrella capaz de llenar estadios con su álbum Unorthodox Jukebox, en el cual adaptó una mezcla retro de funk, rock y soul para una audiencia moderna.

Para "24K Magic," Mars mantiene casi el mismo sonido, pero incluye más R&B con canciones más fogosas y sensuales que acompañan sus contagiosos éxitos bailables.

Es la primera vez que este cantante de 32 años gana el premio más prestigioso de la industria de la música de Estados Unidos, aunque el año pasado contribuyó como compositor y productor al álbum ganador, "25", de la baladista inglesa Adele.

