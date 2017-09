Bronco se reinventa en su regreso a los escenarios

Guadalajara

La historia de Bronco es amplia y sus temas traspasaron las fronteras del género y se colocaron como parte de la cultura popular, este año regresan con su acercamiento al concepto Primera Fila y visitarán en breve Guadalajara. En entrevista para ¡Hey!, Lupe Esparza nos actualizó de la nueva etapa de esta leyenda viviente del regional mexicano.

¿Cómo fue la experiencia de grabar Primera Fila?

Ese fue un proyecto diferente. Sin duda alguna nosotros necesitábamos regresar a estar bajo los reflectores con un proyecto diferente. Porque tengo que aceptar que a Bronco le cuesta mucho trabajo hacer cosas que no haya hecho ya, y que hemos hecho tanto que eso es problemático. Pero creo que Primera Fila vino a agregarle leña a la lumbre y bendito Dios para nuestra buena suerte prendió. Porque un grupo que ya fue, se dice por ahí que difícilmente vuelve a ser. Bronco tuvo el reto de cambiar ese diagnóstico y creo que lo estamos logrando. Regresamos a los grandes escenarios, y a los importantes como es este de volver a Guadalajara, que es parte vital de nosotros. Después de un buen tiempo que no íbamos y que mejor regresar con algo nuevo y diferente como esto que nos llena de mucho orgullo.

¿Qué sintieron compartir sus temas con otros cantantes?

La idea era buscar artistas ajenos a nuestro género, como agua y aceite y probar que la música no puede tener etiquetas, fronteras ni clichés. En este caso fue maravillosa esa combinación con Ilya Kuryaki and the Valderramas, opuestos a nosotros, con Christian Castro, Julieta Venegas, León Larregui. Fue una sorpresa esa reinvención para regresar a los escenarios.

¿Cómo se adaptan a los cambios de la industria?

Uno tiene que aceptar estos cambios y acomodarse a ellos, no es lo mismo antes que se vendían millones de discos físicos cuando ahora todo es digital. Nosotros nos acoplamos, manejamos nuestras redes sociales, y estamos conscientes que en estos tiempos cuesta mucho trabajo hacer un éxito y que perdure, es casi imposible que se conviertan en un clásico. Debemos entender que la gente consume todo rápido porque tiene muchas opciones y en muy corto plazo, pero hay que acoplarse a eso y seguir luchando para seguir haciendo capítulos nuevos en la historia.

¿También cambió tu manera de escribir?

Si, hoy en día escuchamos mucha música pornográfica casi explicita o violenta, diferente y con éxito. En ese aspecto no tenemos ni voz ni voto y no somos crucificadores de ello; por otro lado también tenemos la música romántica moderna. Y en mi caso tiene que cambiar mi forma de escribir, se puede ser sensual sin ser pornográfico. Creo que es importante seguir defendiendo una esencia musical, respetar a los demás, pero seguimos siendo fieles a nuestras letras para que sigan enamorando a la gente que las escucha.

¿Cómo mantienen los pies en la tierra?

Estando consiente de que tuvimos records, estadios, de esa historia maravillosa, pero ubicarnos, ser honestos y darnos cuenta que eso es el pasado. Ahora lo importante es el hoy y ahora, agregar capítulos nuevos a esa historia que nos arropa, pero no nos podemos quedar atrapados ahí. Debemos hacer huellas frescas y caminos nuevos.

¿Aún les sorprende seguir cruzando fronteras?

Cuando a tus canciones les brotan alas y se van a otros países significa que has hecho un buen trabajo que tus canciones enamoran el alma de las personas, siempre nos seguirá sorprendiendo. Y lo importante es seguir en México, donde comenzaron nuestros fracasos, lágrimas, así como los primeros éxitos.

¿Qué recuerdas de Guadalajara?

Añoro a toda su gente tan linda y cariñosa, aquellos eventos importantes en el Rio Nilo, que ya no existe. Recuerdo una vez que escuché por primera vez un spot en radio pidiendo a la gente que ya no fuera porque estaba lleno el lugar, eso nunca lo volví a ver. Fue un fenómeno increíble y lo agradezco mucho a Guadalajara. Son parte importante en la historia de Bronco.

SRN