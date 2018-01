Ciudad de México

Britney Spears anunció que saldrá de gira mundial y el tour llevará por título Piece of me, así lo dio a conocer en su cuenta de Facebook mediente un video.

Tenía un contrato por varios años en Las Vegas y en él se especificaba que no podía presentarse en otro lugar y ahora, que su contrato se terminó, la intérprete de "Baby one more time" ha anunciado su nueva gira mundial.

