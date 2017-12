Bono se inspiró en experiencia con la muerte para nuevo disco

Ciudad de México

Una experiencia cercana a la muerte fue inspiración para el último álbum de U2, Songs of experience.

En una entrevista con Rolling Stone, el vocalista y líder de la banda, Bono, habló sobre su nuevo trabajo discográfico que recién fue publicado el 1 de diciembre y explicó que una experiencia cercana a la muerte, la cual no comentó a detalle, le ayudó como inspiración para complementar el disco.





"Las personas tienen estos eventos de extinción en sus vidas; pueden ser psicológicos o físicos. Y, sí, el mío fue físico, pero me ahorraré toda la telenovela. Especialmente porque no me gusta nada la obsesión por saber el día a día de la vida de las celebridades. Quiero hablar sobre el tema de una manera que permita a las personas rellenar los espacios en blanco de lo que han pasado", respondió sin contar qué fue lo que le sucedió exactamente.

La banda ya tenía contemplada la idea de incluir el tema de la mortalidad dentro del disco, pero el tema tomó más relevancia por esta experiencia.

"Curiosamente la mortalidad iba a ser un tema en el disco de todos modos, creo que es un tema que a menudo no se toca. Y no puedes escribir canciones sobre esta experiencia si no las has vivido antes. Y yo he tenido un par de estas sacudidas en el sistema, por llamarle de alguna forma en mi vida", explicó el cantante.

"Conocí a un poeta llamado Brendan Kennelly y él me dijo: 'Bono, si quieres llegar al lugar donde vive la escritura, imagina que estás muerto'. No hay ego, no hay vanidad, no te preocupes por a quién puedas ofender'. Ese es un gran consejo", agregó Bono.

Durante la entrevista, el líder de U2 mencionó que la música actual se ha vuelto girly (de niñas), refiriéndose a que le parece que es muy suave o ñoña, lo cual le valió diversas críticas en redes sociales.

Escucha aquí el álbum completo de la banda:

