Bob Dylan sorprende a fans con canción inédita

El músico Bob Dylan estrenó su nuevo sencillo "Making a Liar Out of Me", que se desprende de su nueva producción musical titulada Trouble No More: The Bootleg Series Vol. 13 / 1979-1981 y que estará disponible el 3 de noviembre próximo.

Esta nueva producción musical mostrará "uno de los períodos más ricos de la carrera del cantante", asegura su página oficial.

El álbum tendrá 100 canciones en vivo y en estudio, incluyendo 14 canciones no lanzadas, a través de ocho cds, además de un dvd.

Bob Dylan se alista para salir de gira el próximo mes por Estados Unidos.

