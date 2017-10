Becky G confiesa que el español la sensibiliza más

México

Cuando Becky G era una niña descubrió que la música en español le tocaba el corazón, algo que no lograrían hacer las canciones en inglés, por esto la cantante mexicanoamericana trabaja en su nuevo proyecto, que constará de un disco en inglés, como símbolo de su lugar de origen, y otro en español que mostrará sus raíces.

“Desde chiquita me encantaba cantar en español porque tiene un sentimiento que no tiene la música en inglés. Cuando tenía tres años mis papás ponían a Vicente Fernández y Jenni Rivera, aunque yo no sabía cómo era perder un amor, yo lloraba porque me hacía sentir en el corazón y mi sangre”, dijo en entrevista con ¡hey!

Becky inició su carrera en 2012 con los temas “Wish U Were Here”, de Cody Simpson, y “Oath”, de Cher Lloyd, de ahí siguió con éxito a través de temas como “Shower” y “Can’t Get Enough”.

En los últimos años decidió incursionar en la música en español con la influencia de los sonidos urbanos como el trap. “La música trap me recuerda cuando comenzó el reggaetón, es algo nuevo. Creo que buena música para bailar”, dijo.

Pero también busca llegar al corazón del público, por lo que entrará al estudio con Camila. “Creo que vamos a escribir algo diferente para mí, ellos hacen canciones más románticas, con más sentido. Yo no tengo canciones así”.

Como actriz, su más reciente trabajo fue en Power Rangers, donde interpretó a Trini (Ranger Amarilla). “Estaba en un lugar en mi música en inglés un poco triste, no inspirada, no sabía qué iba a pasar, tenía que poner pausa en la música y tratar en algo nuevo, lo que era la película”.

Ahora sigue con su trabajo musical en español con el tema “Mangú” y “Sola” pero no dejará de cantar en inglés. “Mi idioma es spanglish, un poquito de ambas partes. Yo pienso en inglés y siento en español”.

CLAVES

SUS PASOS

Becky G recibió disco de platino por su tema “Mayores” que logró la venta de más de 60 mil unidades.

La cantante ha realizado colaboraciones con J Balvin, en “Can’t Stop Dancing”, y con Thalía en “Como tú no hay dos”.

Hasta el momento, la actriz y cantante no sabe si continuarán con las producciones de los Power Rangers.