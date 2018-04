Band of Horses dedica 'Nadie te va a amar como yo' a damnificados del 19-S

Ciudad de México

Con la finalidad de ayudar a damnificados del sismo ocurrido en México en septiembre pasado, la banda estadunidense Band of Horses ha compartido la canción "Nadie te va a amar como yo", una versión con mariachi incluido, de su tema original "No one's gonna love you".

A casi siete meses de esa tragedia, hay personas que siguen sin hogar y, según informa un comunicado, varios artistas se unieron para compilar un álbum, del cual todas las ventas y reproducciones serán destinadas a la reconstrucción de viviendas dañadas.

Band of Horses es el primer proyecto que lanza la canción con la que estarán apoyando, la cual, a través de sus redes sociales, fue acompañada del mensaje: "Las ganancias de la versión irán a 'Échale A Tu Casa' para ayudar en el alivio para los afectados por el devastador terremoto".

La producción de "Nadie te va a amar como yo" corrió a cargo de Camilo Lara, vocalista del Instituto Mexicano del Sonido (IMS); el arte de la misma fue realizado por el diseñador mexicano Jorge Xix; mientras que la fotografía, capturada durante las acciones de rescate que la misma sociedad implementó tras el sismo, está realizada por la fotógrafa estadunidense Laura May.

La compilación donde estará incluida esta canción llevará por nombre "13:14" (hora en que el sismo sacudió el centro de México) y, además, contará con una edición limitada, la cual será lanzada el 19 de septiembre de 2018, para concientizar a la sociedad de que siguen existiendo damnificados.

Además de Band of Horses, el comunicado señala que hay una gran baraja de artistas entre los que figuran Julieta Venegas, Zoé, Ely Guerra, Le Butcherettes & Shirley Manson, Meme, Kinky, entre otros.

Te compartimos el video.

