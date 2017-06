Bahiano celebra sus 30 años en el Andén

Guadalajara

Bahiano se presenta como solista este sábado en el Foro Cultural Andén.

"Mi excusa para venir a Guadalajara, es el reconectar con la gente de acá, ya que mi última presentación fue inolvidable. Quise venir además, para tener más presencia en el país y como este año se dio la oportunidad de tener una fecha aquí, pues decidí hacer el cierre de la gira. No vengo promocionando disco ni nada, solo con el pacer de volver a estar con mi gente y celebrar mis 30 años de carrera", mencionó Bahiano.

"La mayoría de las veces el público no se queda conforme, pues no hay tiempo para todas esas canciones que les han tocado el alma, pero en este concierto espero dejarles algo inolvidable y que se lleven una que otra sorpresa" dijo el ex integrante de Los Pericos.

Bahiano vendrá acompañado del bajista de su original banda; además de músicos mexicanos como Alex Orozco y Alex Gómez Lara.

El concierto será el 1 de julio, a las 19:00 horas en el Foro Cultural Andén en Galeana 362. Mayor información en la página de Facebook de Andén Foro Cultural.