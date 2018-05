Backstreet Boys alistan el estreno de su nueva canción

Ciudad de México

Backstreet Boys están listos para regresar a las listas de popularidad y lo harán con su nueva canción titulará "Don't Go Breaking My Heart" que se estrenará mañana.

La banda dio a conocer que este nuevo tema será la continuación de su álbum de 2013 In a World Like This.

Backstreet Boys dio a conocer en sus redes sociales algunas imágenes en las que asegura estar "listos" para presentar a sus fans una nueva canción.









Excuse the dad joke but… we’re back 😉 NEW BACKSTREET BOYS SINGLE “DON’T GO BREAKING MY HEART” OUT MAY 17TH pic.twitter.com/yBcIXxVQ2y — backstreetboys (@backstreetboys) 14 de mayo de 2018





