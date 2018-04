‘Baby Driver’ celebra su éxito con nuevo disco

Ciudad de México

Tras el éxito de la película Baby Driver, protagonizada por Ansel Elgot y Eiza González, la compañía Sony Music lanzó un segundo álbum con el soundtrack del filme de acción.

Este material contiene temas exclusivos, remixes y diálogos de la película, así como el tema nominado al Grammy "Chase Me".

Baby Driver Volume 2: The Score For A Score ya está disponible en todas las plataformas digitales. El álbum contiene más canciones memorables de la película, temas exclusivos y remixes especiales, además esta producción contendrá diálogos de la película y el score que no fue lanzado por el compositor ganador al Oscar, Steven Price.

También está incluida "TaKillYa (Baby Driver Mix)", un tema original exclusivo al lanzamiento del soundtrack.

Este álbum le sigue a Music from the Motion Picture Baby Driver, el soundtrack de 30 canciones de la aclamada película de Edgar Wright, Baby Driver.

El movido soundtrack fue reconocido con dos nominaciones al Grammy – incluyendo Mejor Banda Sonora – y se mantuvo en el #1 de la lista de iTunes.

