Voy a ayudar de aquí hasta que me muera: Pepe Aguilar

México

Pepe Aguilar donará toda la utilidad de su concierto de este viernes en la Arena Ciudad de México para apoyar a los damnificados por el sismo, con énfasis en la reconstrucción de viviendas.

Además de esto, el cantante tiene en mente hacer una fundación que apoye todo el tiempo a quien más lo necesita. Platicamos con él sobre esta iniciativa.

Sabemos que tenemos cosas maravillosas como nuestra música mexicana, pero mucha gente no había visto algo como esto. ¿Cuál es tu impresión al respecto?

Yo creo que estas muestras son como joyas que iluminan la realidad que traemos dentro los seres humanos. No nos había tocado, bendito Dios que no nos había tocado ver solidaridad, ver organizarse a la gente por estas causas. Creo que es un poder muy fuerte, cuando alguien tiene voluntad de ayudar o de unirse para una causa donde está la vida y la muerte en juego; la verdad, es conmovedor, alentador, porque como sociedad creo que requeríamos pues una especie de sacudida, literal.

“Desgraciadamente hay mucha gente que se quedó sin casa, sin patrimonio, sin familia, y eso es horrible y no se va a poder ni con palabras bonitas ni con dinero resarcir la vida de tus seres queridos, pero sí creo que es un gran despertador a la conciencia lo que acaba de pasar. La manera de reaccionar del pueblo mexicano es un ejemplo y digno para contagiar al planeta entero, para enseñarles en este momento, que todo el mundo anda tan loco, de qué se trata, se trata de ayudarnos en momentos de desgracia”.

Tienes una voz muy importante, no solo como cantante, sino tu voz como alguien muy querido y muy respetado y vas a hacer algo muy especial este viernes ¿Nos quieres contar?

Teníamos un concierto en la Arena Ciudad de México programado desde hace varios meses y hay muchos boletos vendidos y surge esto. Entonces, tuvimos la apertura de la Arena y de todos los involucrados en posponer, pero me pareció que venía más al caso salir adelante y que sirviera este espectáculo para contribuir a la reconstrucción, apoyar a la gente que se quedó sin nada y no solo a la Ciudad de México que eso es bien importante ¿Y Puebla? ¿Y Oaxaca? ¿Y Morelos? ¿Y Chiapas? Que es donde menos hay. Hay que seguir y que no se nos olvide.

“Con ese rollo en la cabeza decidimos en lugar de posponer, seguir con el evento y dar absolutamente toda la utilidad. Hay unos gastos que ya se hicieron, pero es poquito. Por eso decimos la utilidad y no la taquilla entera, porque la taquilla entera sería sin pagar ese poquito que ya se pagó, Zignia y la Arena de la Ciudad de México están poniendo todo y me estoy uniendo con todo mi staff y con toda la gente que está en el espectáculo este próximo viernes y todo se está donando a la fundación Carlos Slim.

“Por puras matemáticas, si está dando 5 veces lo que tú das, a lo mejor se puede juntar un muy buen dinero de este concierto.

Gracias por lo que estás haciendo y también ayudarnos a dar un paso hacia una nueva normalidad que nos sane.

Pues mira, esto es una cosita microscópica. No nos podíamos quedar sin hacer algo y te voy a decir que tengo toda la intención de hacer una fundación donde no nada más dé en estos dos o tres meses, sino de aquí hasta que me muera, se dé un dinero de cada una de mis presentaciones para causas como esta; definitivamente y lo vamos a hacer y te lo voy a enseñar, sin ningún afán de protagonismo, si Dios nos da tanto, ¿por qué no vamos a regresar?, comentó el intérprete del género ranchero y que da voz a temas como “Por mujeres como tú”, y “Cuestión de esperar” de su nuevo álbum.

CLAVES

EL "SHOW"

Pepe presenta su gira No lo había dicho, correspondiente a su más reciente producción, publicada en junio de 2016.

Durante el concierto el cantante estará acompañado de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Su último sencillo se titula “Tu sangre en mi cuerpo”, y es interpretado a dueto con su hija Ángela.