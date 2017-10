Estrellas lamentan muertes por atentado en Las Vegas

México

Estrellas de la música, televisión y teatro lamentaron el atentado ocurrido en Las Vegas, que costó la vida, hasta el momento de 59 personas, y que fue ejecutado por una persona que disparó desde el Hotel Mandalay Bay.

Lady Gaga, Lin-Manuel Miranda, Ellen DeGeneres, Ariana Grande, Rihanna y Britney Spears, entre muchos otros, ocuparon sus redes sociales para expresar su pesar por las víctimas mortales que dejó el ataque.

“Esto es terrorismo, tan simple como eso, el que no respeta raza, género o religión”, compartió Lady Gaga. La cantante también pidió a demócratas y republicanos que se unan para obtener una solución al control de armas en Estados Unidos.

Ariana Grande, quien vivió uno de los peores atentados hace unos meses cuando terminaba uno de sus conciertos en Mánchester, Inglaterra, escribió que su corazón estaba roto y, al igual que el de la intérprete de “Bad romance”, exigió un verdadero control de armas en su país.

“Necesitamos amor, paz y unidad en el control de armas”, señaló.

Spears publicó que sus plegarias están con las víctimas del tiroteo de la madrugada en Las Vegas. Mientras que DeGeneres fue más allá, al escribir: “Es tan inimaginable, pero a la vez real. No sé por dónde empezar, observando, llorando y enviando amor. Estoy devastada , pero no me rindo. El mundo necesita de buenos humanos”.

Finalmente, el actor y productor Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton, la exitosa obra de Broadway, dijo que estaría atento a sus personas cercanas que viven en Las Vegas. “luego volveré a la ayuda a Puerto Rico”.

El cantante británico Harry Styles también lamentó el hecho, mientras que Rihanna levantó una oración “por las víctimas y sus seres queridos”.

Las estrellas del country también tuvieron palabras de apoyo ante este atentado en Las Vegas.

“Me desperté con esta terrible noticia. Estamos rezando por las víctimas y sus familias. Que el Señor le brinde algo de consuelo”, dijo Carrie Underwood en Twitter. Mientras que Keith Urban apuntó: “Paralizado y sin palabras... Nuestros corazones y oraciones están con todos los involucrados y afectados”.

La veterana estrella Reba McEntire se horrorizó por la situación: “Mi corazón está con todos nuestros amigos, @jasonaldean, nuestra familia musical y admiradores en Las Vegas”.