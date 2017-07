La Arrolladora se “libera” en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango

El Palenque 'Vicente Fernández' de la Expo Feria Gómez Palacio presentó ayer a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, quien estuvo presente. Aunque no se llenó, el ambiente fue festivo ante la entrega de la agrupación.

En rueda de prensa previa, los integrantes lamentaron el fallecimiento de un joven el pasado fin de semana en las instalaciones de un bar del Club Campestre Montebello de Torreón, donde se vio involucrada Banda Matador.

Ante los muchos éxitos de la banda cantaron popurri que han construido en casi 40 años, para que nadie dijera que no les tocaron su canción.



"La música no tiene nada que ver con la delincuencia. Divertimos y entretenemos a la gente. Es muy lamentable. Hacemos arte. A nadie le haces daño con la música”, dijo el vocalista Josi Cuén, quien hace pocos días también perdió a su cuñado y técnico César Torrescano.

“Es mejor hacer el amor que hacer la guerra. Como se les antoje, pero hay que dar amor. Ver por el prójimo si no nos cuesta nada. Lamentablemente la humanidad está muy enferma, no todos, pero así es el mundo y la vida, nos queda cuidarnos nada más”, agregó.

Se dijeron muy contentos de estar por primera ocasión en Gómez Palacio, un honor. Presentaron de nuevo el disco 'Libre Otra Vez' y con el sencillo 'Ojalá que me Olvides', en promoción y con tres semanas en primer lugar.

Don René Camacho, uno de los íconos de la música del género regional mexicano, dijo que dejaron de venir unos seis años en la región de La Laguna de Durango, que era una tradición que tenían y que esta noche retomaron.

El formato de Palenque, señalaron, es uno de sus favoritos. Y ante los muchos éxitos de la banda, se decidieron por cantar mixes que esta banda ha construido en casi 40 años, para que nadie dijera que no les tocaron su canción.

De Jorge Medina ex integrante de la banda, dijeron, es una persona que respetan al decidir dejarlos y en particular le desearon la mejor de las suertes y que le vaya muy bien. De momento no se pretende ocupar el lugar de Medina.

Sencillos y amenos, vestían de pantalón gris, camisa blanca y saco rojo. Fueron recibidos en medio de grandes aplausos y gritos de sus fanáticos que se concentraron sobre todo en el área VIP, aunque los cantantes hacen el esfuerzo de subir a las gradas para estar cerca del público.

Siempre y cuando se pueda. La presentación fue un éxito que llevó a los laguneros que acudieron por un recorrido musical de esta banda que ya es un icono en la historia musical de México.

dcr