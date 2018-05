Armando Manzanero celebra que Luis Miguel difunda música mexicana

México

Armando Manzanero considera que las nuevas generaciones han ido olvidando la música mexicana, pero está feliz de ver un rayo de sol en fechas recientes: el regreso de Luis Miguel, pues su rescate de grandes compositores y su acompañamiento de mariachi ayudan a mantener vigente estos ritmos.

“Día con día las generaciones actuales se están olvidando de lo que hemos vivido siempre, de lo que nos ha puesto en existencia en el mundo entero, que es la música mexicana, pero el regreso de Luis Miguel, cantando esta música, ha tenido una participación enorme”, dijo.

En la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde anunció la próxima entrega de los premios Trayectoria Éxito, se dijo feliz porque los jóvenes han comenzado a escuchar más canciones rancheras, luego de que Luis Miguel las trajo de vuelta en su reciente gira y su disco ¡México por siempre!

“No podemos permitir que la música mexicana se empañe, imposible; tenemos que apoyarla, no podemos permitir que un país que ha sido exportador de música ahora se vuelva un importador de música y mucha de ella mala”, añadió.

Luego de mencionar que no ha visto la serie de El Sol, porque no le gusta la televisión, afirmó: “Qué bueno que está con nosotros y sigue presente”, incluso bromeó que no le molestaría que hicieran un personaje sobre él.

Armando Manzanero trabajo en múltiples ocasiones con Luis Miguel, en álbumes como Romance, Segundo romance, Romances, Mis Romances, Mis boleros favoritos y México en la piel, tras una separación, comentó que si el cantante está dispuesto volvería a grabar con él.

“No me he divorciado de él, todavía no estoy en esa onda (risas); a mí me gustaría trabajar con él, siempre y cuando haya un encuentro entre ambas gentes. Una persona que compone por supuesto que le gusta ser grabado por una gran persona, por un gran artista como es el señor”, refirió.

Finalmente, celebró: “Les voy a dar una noticia que casi nadie sabe, 87 conciertos le firmó Rubén Fuentes al Mariachi Vargas con Luis Miguel para las presentaciones futuras que va a tener, porque va a cantar música mexicana”.

Al evento también acudió José Alfredo Jiménez Jr., quien agradeció que El Sol rescate temas de su padre en su último material discográfico, como “No me amenaces”, “El siete mares”, “Deja que la luna salga”, “Sin sangre en las venas” y “Que te vaya bonito”.

“Ahorita la música ranchera la está promoviendo Luis Miguel y no sabes qué momento tan bonito es cuando sale todo el mariachi a cobijarlo en los conciertos; en ¡México por siempre! están muchos temas de mi padre”, dijo.

CLAVES

PREMIOS SACM

Se llevarán a cabo el 23 de mayo; en esta edición se reconocerá de manera póstuma a José Alfredo Jiménez. Por su parte, Martín Urieta recibirá la presea llamada Gran Maestro.

“Recibir un premio así nos da mucho gusto, porque sé que hay una lista grande esperando, y que mi padre esté ahí es un honor”, comentó el hijo del guanajuatense.

Músicos como Carlos Rivera amenizarán el evento, donde se reconocerá a las 12 mejores canciones de 2017 y la trayectoria de grandes compositores.