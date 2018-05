Ariana Grande revela el nombre de su nuevo disco

Ciudad de México

La cantante Ariana Grande dio a conocer en una entrevista con Jimmy Fallon que su nuevo disco llevará por nombre Sweetener e informó que será en julio el lanzamiento mundial.

TE RE COMENDAMOS: De Ariana Grande a Los Ángeles Azules, los estrenos musicales

De a cuerdo con la intérprete, "este verano" será lanzado este nuevo material discográfico del que se desprende su primer sencillo "No Tears Left To Cry", el cual se espera que interprete este domingo en la entrega de los Premios Billboard.

Sweetener abrirá con el tema "Raindrop", una canción cuya introducción está inspirada en el famoso tema "Angel Cried", de 1960; "The Light Is Coming" y "God As a Woman" son los nombres de álbum.

ES