De Ariana Grande a Los Ángeles Azules, los estrenos musicales

Las estrellas de la música presentaron este fin de semana las propuestas musicales con las que esperan conquistar las listas de popular. El reguetón vuelve a bombardear con más propuestas que otros géneros como el pop o el rock.

Entre las propuestas más destacadas del reguetón se encuentran Abraham Mateo, Yandel y Jennifer Lopez con "Se Acabó el Amor", la sensual "Sin pijama" con Becky G y Natti Natasha, además de Sebastián Yatra con "Love" con la que enaltece a la selección de futbol de Colombia.

La sorpresa del día fue la colaboración de Kylie Minogue con Gente de Zona "Stop Me From Falling".

En el pop, Ariana Grande regresa a la escena musical con una nueva canción, "No Tears Left To Cry", en la que muestra como siempre su potencia vocal y un nuevo cambio de imagen.

Tras el éxito de Los Ángeles en Coachella, la agrupación dio a conocer el ritmo que le imprimieron al tema "Nunca es suficiente".

Para los fans del metal, Amorphis presenta su canción "Wrong Direction", a continuación te compartimos todos los estrenos musicales de este fin de semana:

Ariana Grande – "No Tears Left To Cry"

La cantante sorprendió a sus fans con este nuevo tema que marca el inicio del lanzamiento de su próximo material discográfico, del cual aún no se revela el título.





Abraham Mateo, Yandel y Jennifer Lopez – "Se Acabó el Amor"

El video fue realizado por el reconocido director Daniel Durán, y aunque inspirado en una puesta española tradicional, fue rodado dentro de los estudios cinematográficos, Universal Studios en la ciudad de Los Ángeles.





Mon Laferte – "Invéntame"

La cantante chilena presentó su nuevo tema que forma parte del tributo a Marco Antnio Solís, 'El Buki', Otras estrellas de la música que se suman a este proyecto son David Bisbal y Juan Luis Guerra, quienes unieron sus voces en el tema "Si No Te Hubieras Ido".





Sebastián Yatra – "Love"

En el video de esta canción participa el millonario Gianluca Vacchi y la selección de futbol de Colombia, entre los que destacan: James Rodríguez, del Bayern Munich; Yerry Mina, del Barcelona; Falcao García, del Mónaco y Santiago Arias, del PSV.





Kylie Minogue y Gente De Zona – "Stop Me From Falling"

Este es el segundo sencillo del disco Golden, que Kylie comienza a promocionar en Estados Unidos. El video hace de las calles de La Habana una fiesta y vuelve sobre los paisajes más usados por los famosos en sus clips.





Amorphis - "Wrong Direction"

La agrupación dio a conocer el segunso senillo de su disco Queen Of Time, el video cuenta la historia de un hombre que se lanza en una búsqueda en medio del duro clima de unas montañas.





Sean Paul y Major Lazer – "Tip Pon It"

No es la primera vez en la que los artistas se reúnen, anteriormente lo hicieron con "Come On To Me", "One Wine" y "Buscando Huellas". La música de Sean Paul con el reggae propio de Major Lazer, además de incluir un cierto ritmo de moombahton que la hace diferente.





Becky G y Natti Natasha – "Sin pijama"

Las cantantes mostraron su sensualidad en el video en el que lucen su belleza en lencería. Al final todo el vídeo es una fantasía de un hombre: Prince Royce.





Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade – "Nunca es suficiente"

La agrupación originaria de Iztapalapa le imprimió su sello al tema de Natalia Lafourcade que se desprende de su álbum "Hasta la Raíz".





JNS – "Entre Azul y Buenas Noches"

La agrupación relanzó uno de sus éxitos que fue grabado en uno de los conciertos que realizaron en el 90's Pop Tour.





Beatriz Luengo y Mala Rodríguez – "Caprichosa"

Este es el avance que nos acerca Beatriz Luengo de su nuevo disco Cuerpo y alma, Para acompañar el lanzamiento de este tema urbano Beatriz se juntó con el colectivo de bailarines kids on the block un grupo especializado en danza urbana que llegó a ser finalista en el campeonato World Of Dance.





Spiff TV, Anuel AA, Bad Bunny y Future - "Thinkin"

Este conocido reggaetonero lanzó hace unos días un nuevo videoclip musical en formato 'anime'. La historia se da en un antro con Spiff TV, Anuel AA, Bad Bunny y Future. Si quieres verlo por ti mismo.

