El árbol de Joshua cumple 31 años

U2 lanzó su quinto álbum de estudio el 9 de marzo de 1987, con el que se posicionó como una de las grandes bandas de rock en la década de los 80.

La primera parte es de sus canciones más conocidas y coreadas en sus conciertos: "Where the street have no name", "I still haven't found what I'm looking for", "With or without you" y "Bullet the blue sky".

La ingeneria y producción del disco corrieron a cargo de Brian Eno y Daniel Lanois. En 2003 fue colocado en el número 27 en la Lista de Rolling Stone de los '500 mejores álbumes de todos los tiempos'.

Recientemente U2 vino a México a ofrecer un concierto edición especial celebrando, precisamente, el aniversario 30 del Joshua Tree.

Sin duda, fue el disco que posicionó a U2 dentro del gusto musical de la gente a finales de los 80 y principio de los 90. Posteriormente a este disco, en 1991, lanzaron el Achtung Baby, considerado su segunda obra maestra, el cual estará cumpliendo 27 años el próximo 19 de noviembre.

Te compartimos algunas canciones en vivo del Joshua Tree.

¿Cuál es tu favorita?

