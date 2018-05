Con inclusión de más mujeres, la música está cambiando: Anitta

Ciudad de México

La escena musical tanto en México como en otros países de América Latina está cambiando y para ello tenemos a Becky G, Sofía Reyes y Karol G, entre otras, que si bien apenas comienzan, salen con coraje a darlo todo, aseguró la cantante Larissa de Macedo Machado (1993), mejor conocida como Anitta.

Considerada la artista brasileña más importante de los últimos años, Annita promueve en México el video de su nuevo sencillo en español "Indecente", que supera los 25 millones de vistas a un mes de su estreno.

"En la escena músical es cierto, hay más hombres, pero esto ya está cambiando y tenemos a Becky G, Sofía Reyes, Karol G, hay muchas chicas que comienzan y me parece que es un buen momento para la música latina, donde las chicas cantan y salen con coraje al escenario", dijo.

Sobre el tema, que fue compuesto por DVLP, Justin Quiles, Fuego y Luyo, con producción de DVLP, Josh Gudwin y DJ Yuri Martins y mezcla de Josh Gudwin, la cantante dejó en claro que sólo es 'indecente' con su marido.

"Canto sobre la sensualidad, porque veo que las mujeres necesitan unirse y hablar de muchos temas sin miedo; es decirles a ellas que se quiten sus mitos y hablen y hagan lo que quieran, sin miedos", dijo.

Convencida de que el público mexicano es cálido, como el brasileño, Anitta quien ha trabajado con cantantes como Maluma, Andrea Bocelli, J Balvin e Iggy Azalea, comentó que se presentará el 3 de junio en los Premios MTV MIAW, en la Arena Ciudad de México.

"Haré un poco lo que hago en Brasil, traeré a un grupo de bailarines y haremos mucho baile", dijo la cantante, quien prometió estar de regreso en México a finales de 2018 con un espectáculo.

Además de haber trabajado al lado de Maluma y J Balvin, Anitta confesó que le gustaría hacer un dueto con Luis Miguel.

Admitió que fue criticada recientemente, luego de que en su video "Vai Malanmadra", donde aparece al lado de Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins, aparece con celulitis en piernas y glúteos.

"Yo no tengo miedo, y lo hago para provocar el pensamiento; lo hago para más que divertirme para que la gente mire y tenga algo que discutir. Y al hacer el video, sí, salí con mi celulitis y se pensaba que no eran mis piernas, pero lo son", dijo la cantante quien confesó haberse practicado cirugía de nariz y cara, "pero la celulitis no, porque para ello se requiere de dietas y yo adoro comer".

Anitta se mantiene en las listas de popularidad desde hace más de cuatro meses con sencillos como "Downtown" y "Machika", que interpreta con J Balvin y continúan en el top 10 de Spotify, mientras que en Youtube tienen más de 238 millones y 129 millones de vistas respectivamente.

A casi un año de sacar el tema en español de "Paradinha" éste continúa sumando views al tener más de 259 millones de visitas en Youtube y en Spotify tiene más de 81 millones de reproducciones.

