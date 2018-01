Coachella provoca adrenalina a Los Ángeles Azules

Ciudad de México

El festival de Coachella se ha convertido en la estampa de estrellas de Hollywood y modelos como Kendall Jenner y Gigi Hadid, con shorts diminutos, blusones con un aire hippie, gafas de sol, guirnaldas y sombreros que bailan al ritmo de reconocidas bandas de rock y música electrónica.

Este año a la combinación de The Weeknd, Beyoncé y Eminem se sumará la participación de Los Ángeles Azules, una agrupación tropical mexicana orgullosamente originaria del distrito de clase trabajadora Iztapalapa. Y por si alguien se lo pregunta no aparecen en las letras más pequeñas del cartel, sino en las segundas más grandes junto a Kali Uchis y Deorro.

"Una persona me dice ¿Doctor, usted tiene miedo?", dijo Elías Mejía Avante "El Doc", bajista y líder de la agrupación, en una charla reciente con periodistas. "No, miedo no, pero sí tengo adrenalina, el gusanito de que voy a ir pero no es miedo, es muy diferente. Es un evento importante pues sí, es un evento mundial sí, internacional. ... Es de Iztapalapa para el mundo. ... Lo más emocionante es que un grupo de música tropical va a estar en ese evento".

Los Ángeles Azules se presentarán el 13 y 20 de abril en el festival en Indio, California, que se celebrará en dos fines de semana de ese mes. La experiencia no es del todo extraña para la agrupación, que en 2013 se presentó en el Festival Vive Latino. También tienen buenos amigos dentro de la escena rockera mexicana, como Jay de la Cueva, Saúl Hernández, Kinky y Carla Morrison, y más allá de la frontera, incluidos Vicentico, Bomba Estéreo y Fito Páez. Todos estos han colaborado la banda en sus más recientes álbumes.

Coachella incluyó desde su primera edición a la banda funk venezolana Los Amigos Invisibles, y en años posteriores invitó a sus escenarios a artistas latinos como Café Tacvba, Nortec, Kinky, Julieta Venegas, Gotan Project, Rodrigo y Gabriela, Molotov, Austin TV, El Gran Silencio, el Instituto Mexicano del Sonido, Calle 13 y Aterciopelados, entre otros.

Los Ángeles Azules ya han realizado giras extensas por Estados Unidos y en febrero darán una por California, pero subirse a los escenarios de Coachella es definitivamente un hito en su carrera que se suma a su presentación del pasado septiembre en el Hollywood Bowl, donde tocaron acompañados por la Filarmónica de Los Ángeles ante 14.000 asistentes.

"Fue un evento que nos costó no dormir", dijo El Doc sobre ese concierto. "Pero yo creo que lo más bonito de todo esto es que nos presentaron a la Filarmónica de Los Ángeles y cuando empezamos a ensayar todo el show completo con ellos se oía increíble. Creo que fue de las experiencias más bonitas".

Éxitos de Los Ángeles Azules como "Entrega de amor", "El listón de tu pelo" y "Cómo te voy a olvidar" son ya clásicos de los bailes en México y Latinoamérica, pero la agrupación no quiere quedarse solo con esas canciones.

"De hecho hoy estuvimos checando algunos temas inéditos", dijo El Doc. "Estamos seleccionando los temas entre todos y estamos buscando un tiempo, ... un espacio para poder ensayar y grabar".

La banda se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 25 de enero en un concierto en el que esperan poner al público a bailar.

"Los Ángeles Azules están haciendo historia desde 1980, no es de hoy", apuntó El Doc. "Venimos caminando hasta el 2018, ya es parte de la historia en la cual se han sumado tanto cantantes, como productores. ... Yo creo que decir Ángeles Azules es una plataforma muy grande para toda la gente que nos sigue ahora".

ERV