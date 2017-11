Ana Victoria presenta su álbum ‘Reina de mi mundo’

Ciudad de México

La cantante Ana Victoria presentó su nuevo álbum Reina de mi mundo en la cual deja de lado los cover para cantar temas originales que demuestren su esencia.

"Este es un disco muy especial en mi vida. Es un viaje que me enorgullece, en el que trabajé durante dos años, en el que decidí dejar el cover a un lado, quería mostrar algo inédito y original que representará mi esencia", comentó Ana Victoria en rueda de prensa.

Para Ana Victoria su más reciente proyecto representa la consolidación de un estilo propio y la madurez en su carrera artística.

"Fue un proceso tuve que revelarme ante lo conocido, lo que ya había hecho antes, me propusieron hacer género urbano pero no iba conmigo, siempre he querido hacer algo mío que la gente pudiera identificar como de Ana Victoria y no como de la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, y creo que aquí lo he logrado", asegura con seguridad.

En este disco hay sencillos en inglés y el género primordial es el pop con el que la cantante se permitió sus licencias para jugar con el tango, la balada y ritmos de música mexicana.

"La idea era jugar con mi voz y otros sonidos no quería que fuera un solo sonido sino la mezcla de varios, en el sencillo 'La Reina' hay un toque de tango y en 'Ella te quiere' hay sonidos muy mexicano, eso es algo que podrá disfrutarse en este disco".

