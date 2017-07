Alt-J revive a mujeres artistas para video de 'Deadcrush'

Ciudad de México

Alt-J, nominados a los premios Grammy, presentaron el video oficial de su más reciente sencillo Deadcrush, que se desprende del nuevo disco, ya disponible, Relaxer.

El clip contó con la dirección del artista visual Young Replicant y la coreografía estuvo a cargo de Darcy Wallace. Es protagonizado por las "crushes mortales": Lee Miller, Anne Boleyn y Sylvia Plath, creadas por una super computadora dentro de un mundo post apocalíptico.

Tras su estreno, el audiovisual ya cuenta con más de 100 mil reproducciones.

Como parte de la promoción de Relaxer, que de acuerdo con un comunicado supone la continuación del álbum This is all yours, Alt-J realizará una gira este verano por Norteamérica y México, que comenzará el 27 de julio en Maryland.

Tras visitar Nueva York, Ohio, Illinois, Colorado, California, Oregon y Washington, la banda llegará a Canadá. Para el 19 de noviembre, se presentarán en el Corona Capital de la Ciudad de México.





