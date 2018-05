“Hay que tener carácter para trabajar”, dice Alicia Villarreal

México

Tras terminar su etapa con el Grupo Límite y comenzar su carrera como solista, Alicia Villarreal se hizo de una imagen de mujer fuerte y aguerrida, gracias a temas como “Te quedó grande la yegua”, uno de las canciones más importantes de su carrera y con la cual se mantiene como una de las favoritas de la música regional en México.

A la intérprete la llena de gusto saber que vivimos tiempos donde las mujeres ya no están dispuestas a callar y, por ende, sus temas cobran más fuerza que nunca.

“Como mujer somos unas guerreras, trabajadoras, luchonas, pero nos falta más; estamos en la lucha constante y es bonito identificar con las fans, porque como mujer lo vivo igual que todas, estoy en un trabajo, donde hay puros señores, puros muchachos. Entonces creo que lo que te da la fortaleza es pensar en eso, en que somos mujeres, no hay quien nos diga que no, todo lo podemos”, señaló.

La cantante se presentó con éxito en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México, presentando los temas de su más reciente disco, La Villarreal, un álbum grabado en vivo, donde hace un repaso por sus éxitos con Límite, como solista y con algunos temas inéditos.

Desde las 13 horas, el staff, los músicos y el mariachi de Alicia ya estaban ensayando para afinar todos los detalles. Más de 30 personas en el escenario trabajaban para que luz, sonido y elementos visuales estuvieran coordinados. Alicia arribó al escenario a las 14:30.

“Me pongo en el lugar del espectador y visualizo qué es lo que tiene que suceder ahí, qué es lo que quiero yo como público. Tengo muchas ideas y hacemos muchas juntas y cuando ya estamos todos listos me encanta dirigir esa parte. Tengo muchos bailarines y me gusta que haya un orden”, dijo a ¡hey! Alicia, quien ante la palabra “perfeccionista”, prefirió ser definida como “muy metiche”.

Con “Soy lo prohibido” inició las pruebas de sonido. Vistiendo relajada, jeans, blusa blanca y chamarra comenzó a jugar con su voz, visiblemente segura, gracias a sus más de 20 años de trayectoria. Al fondo, en la pantalla que cubre una parte del escenario, se proyectaban imágenes del video “Te aprovechas”.

La también compositora sabe que la industria de la música ha cambiado por completo y mantenerse con éxito no ha sido tarea sencilla.

“Hay que tener carácter, para trabajar, para aguantar, para soportar y eso lo tienen las mujeres. A mí me dicen que no y me doy la vuelta y me busco otra opción. Es bonito la lucha, te da el carácter y me ha permitido ser la artista que soy”, concluyó.

El concierto

La cantante interpretó 29 temas durante el concierto que ofreció en el teatro Metropólitan.

Estuvo apoyada por una pantalla al centro del escenario, un equipo de luces e iluminación.

Como parte de la promoción de su disco continuará con esta gira por México y Estados Unidos.