Aleks Syntek llegará en 'Trasatlántico' a la CdMx

Ciudad de México

Aleks Syntek se prepara para su próximo concierto en el Auditorio Nacional, donde presentará su último material discográfico Trasatlántico; el cantante está contento del éxito que ha tenido el álbum, pero sobre todo de que las nuevas generaciones se siguen acercando a su música.

"Estoy muy contento, estoy festejando; Trasatlántico ya es Disco de Oro y espero que muy pronto sea Disco Platino. Me encanta que a mi generación le ha gustado, pero sobre todo que lo escuchen los chicos, porque las estadísticas de streaming me marcan que entre 16 y 21 años lo están oyendo mucho, entonces eso me parece maravilloso", dijo en entrevista con ¡hey!.

Al hablar de su objetivo como músico, destacó que siempre ha querido cantarle a la vida, si bien sus canciones hablan de amor o dolor, es decir, de estados de ánimo, su meta es retratar la vida y siente que lo ha logrado en este disco, que hace homenaje a grandes intérpretes españoles.

"Eso es lo que me gustó de Mecano, de Nacha Pop, y yo he querido hacer mi vida por ahí, creo que mis canciones son cosas de la vida real, que me han sucedido o que he querido compartir", añadió.

Recordó que en Trasatlántico hace un homenaje a músicos que lo influenciaron en su niñez y juventud, y que busca mantener vivos: "Por su vanguardia y su contenido cambiaron mucho mi perspectiva para hacer mi música, por eso es que ahora le presento esta música a las nuevas generaciones, con unas versiones muy a mi estilo y traídas a esta época".

Por otro lado, Syntek adelantó que el 15 de junio en el Auditorio Nacional interpretará temas como "Lucha de gigantes", "La puerta de Alcalá", "Viviendo de noche", "El ataque de las chicas cocodrilo", "Sexo, pudor y lágrimas", "Corazones invencibles" y "De noche en la ciudad".

ERV