Alejandro Sanz agradece homenaje del Grammy Latino

Las Vegas

El cantante español disfrutó en compañía de su familia la gala musical que sus amigos le ofrecieron y pidió a los invitados que no dejaran de soñar, en la velada donde se le reconoció como Persona del Año por su destacada trayectoria y por su labor humanitaria.

Después de casi dos horas de sorprenderse, de suspirar, de reír y hasta de permitir que una lágrima asomara por su rostro al presenciar la gala que le tributaron sus amigos, Alejandro Sanz agradeció el homenaje de la Academia Latina de la Grabación por nombrarlo Persona del Año y pidió al público que no dejara de soñar, como lo ha hecho él desde que era niño y soñaba con hacer historia en la música.

“El sueño es el milagro en medio de los miedos, la música sin un sueño no es música”, dijo el cantante al tomar la palabra en el Centro de Convenciones del hotel Mandalay Bay ante más de 2 mil personas.

“Nosotros debemos soñar en alto y debemos soñar despiertos, el sueño está más allá del momento en el que te pensabas rendir; un sueño me trajo aquí y hoy el niño que fui donde quiera que esté, les da las gracias a todos ustedes”.

La ovación surgió espontánea, aunque el breve discurso del compositor apagó el aplauso y se pudo escuchar las palabras que escribió para compartir en su noche y que leyó apoyándose en sus lentes.

“Ese niño sigue teniendo una duda importante y hoy se presenta para agradecerles que le hayan seguido el juego, que le celebren que nunca dejo de soñar”, destacó.

Sin embargo, las palabras del español se siguieron reproduciendo en la sala para agradecer la participación de sus amigos, que en una versión muy a su manera, retomaron los clásicos de Sanz.

“Estoy agradecido con la Academia y con mis compañeros, porque puedo palpar el cariño en cada detalle de lo que hemos vivido esta noche”, expresó Sanz, luego de haber disfrutado de la actuación de Natalia Lafourcade que en dueto con Manuel Medrano le cantó “No es lo mismo”, así como de la versión que Juan Luis Guerra le hizo a “Desde cuándo”, la cual le emocionó tanto que el madrileño abandonó su lugar para abrazar al dominicano, quien previamente, le advirtió “como no me has enseñado a cantar flamenco, te traigo una bachata”.

El cariño que Alejandro percibió de sus compañeros también tuvo su origen en la actuación de David Bisbal, quien derrochó emoción cuando primero le cantó “El alma al aire” y después le confesó “nunca pensé estar aquí… esta noche me ha recordado a ese niño que escuchando la música de Sanz, cantaba frente al espejo”.

Luis Fonsi destacó el ejemplo que ha sido el compositor y enfatizó “hemos aprendido muchas cosas gracias a tu pluma”.

Jessie &Joy le cantaron "Siempre es de noche" y Joy le confesó "tú eres mi persona favorita, no del año, sino de todos los años. Nos has abierto la puerta de tu casa, de tu vida y sabemos de lo gran ser humano que eres. Gracias".

El protagonista de la noche también recibió el cariño de las mujeres, pues a los cientos de suspiros que provocaba en las féminas cada que su imagen se reproducía en las pantallas que estaban a los costados del escenario, se sumó la actuación de Niña Pästori.

“Estoy muy orgullosa de ti, de que no solo nos representes con tu música, sino también como la gran persona humanitaria que eres”, le comentó Pästori a Sanz.

Mon Laferte y Rosalía lo hicieron emocionarse con sus versiones a “Mi soledad y yo”, y “Cuando nadie me ve”, pues ambas derrocharon la calidad interpretativa que las distingue y que Alejandro ovacionó.

Juanes y Camila Cabello unieron su voz en “Quisiera ser”, y el colombiano aprovechó el momento para decirle “antes y después de ti la música latina, hermano”.

Alejandro respondió con una sonrisa y después abrazó a los cantantes que se sumaban a su homenaje, como ya lo había hecho cuando Gian Marco, Santiago Cruz y Jimmy Zambrano, quienes le regalaron una versión muy acústica de “La música no se toca”.

Residente salió al escenario para proyectar la diversidad de la fiesta musical en honor a Sanz y dirigida por Che Che Alara, lo hizo para sumarse a la interpretación que Anita y Nick Jonas hacían de “Looking for Pardise”.

Alejandro Fernández se sumó a la velada dedicada al español y lo hizo con “Si fuera ella”, en una interpretación que el público ovacionó y Sanz agradeció luego de que El Potrillo compartiera “me dijeron que contara una anécdota, pero luego uno involucra mucha gente”, expresó provocando una pícara sonrisa del homenajeado y de los invitados.

