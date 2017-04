Alan Walker se abre las puertas del mundo con Spotify

México

Alan Walker es el dj menor de 20 años más famoso del mundo que se ha colocado en los primeros lugares de popularidad en el planeta con su sencillo "Faded" y más recientemente con "Alone"; sin embargo, su éxito no podría ser el mismo sin la ayuda de YouTube y Spotify, plataformas a las que le agradece su exponencial crecimiento.

El tornamesista es originario de Bergen, Noruega una ciudad que no sobrepasa los 300 mil habitantes y cuya actividad económica principal está relacionada con el mar. Alan Walker creció entre montañas y puertos sin pensar que desde su cuarto en una modesta casa podría llegar a todo el mundo.

"Nunca imaginé que mi música podría ser popular, ni siquiera fuera de Noruega, y no imaginé que mi música podría ser tocada en streaming más de 100 mil veces, un millón, o incluso más. Ha sido una travesía muy loca ver todo lo que pasa", comentó en entrevista.

"Yo empecé con mi computadora personal a investigar cómo se hacía la música que a mí me gustaba y a través de YouTube vi tutoriales y maneras de hacer mis propias canciones", agregó.

Él mismo cuenta que a los 15 años (2012) descubrió a través de foros en internet un programa que se llama FL Studio y a raíz de conversaciones que tuvo con desconocidos fue la manera en la que aprendió a mezclar.

En 2014 salió su sencillo "Fade", con el que es descubierto por el sello discográfico NoCopyrightSounds y tiempo después con esa canción llegó a más de 100 millones de reproducciones en Spotify.

"Con el internet puedes tener tu música en todos lados si lo tienes en YouTube, iTunes, Spotify y eso lo compartes en Facebook o cualquier red social. Llegas a mucha gente y exportas tu música de una manera muy distinta", explicó.

"No es fácil conectar con el público a pesar de que se tengan todas las herramientas, pero la clave es ser distinto, creer en ti mismo y nunca rendirte. Yo me sigo sintiendo como una persona común, no pienso en mí como una persona popular y yo me sigo viendo como el chico de Noruega que hace música en su cuarto por diversión", destacó.

Para Alan Walker viajar por el mundo ha resultado fascinante y se sorprende al saber cómo países tan distintos son asiduos a su música. México es el país número uno, en el que más se tocan sus canciones en streaming, de acuerdo con datos de Spotify.

"En México sé que tengo una gran cantidad de fanáticos, gracias a que Spotify comparte datos acerca de dónde se escucha más mis canciones. Es fascinante saber la respuesta de la gente", señaló.

En breve, el dj pretende estar en nuestro país, así como en diversos lugares de Latinoamérica. Anteriormente ha hecho giras por Europa.

Claves

Su 'outfit'



• El dj siempre acostumbra a cubrirse el rostro, pues explica que le gusta crear entre la audiencia cierto misticismo.

• El origen de estar tapado proviene de inspiraciones en videojuegos, series de televisión y el grupo de hackers Anonymous.

• Dice que esta manera de presentarse tiene distintos significados, uno de ellos es que cualquiera podría ser Alan Walker.