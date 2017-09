Mother of All Rock Festival busca alternativas tras cancelación de Aerosmith

Ciudad de México

Ante la cancelación de la banda Aerosmith para encabezar el Mother of All Rock Festival por problemas de salud de su vocalista Steven Tyler, los organizadores del evento buscan alternativas que cumplan con las expectativas del cartel.

TE RECOMENDAMOS: Aerosmith cancela concierto en México.

“Entendiendo que Mother of All- Rock Festival es un magno evento que reúne a bandas y artistas internacionales, se informa que nuestro compromiso así como el del resto de los músicos participantes y artistas de este festival se mantiene en pie”.

Así lo señaló la empresa Zignia Live luego de comunicar a los fanáticos que "nuestra organización en estos momentos trabaja arduamente para ofrecer alguna alternativa que cumpla con las condiciones, expectativas y características de nuestro festival."

"Lo anterior para complementar el cartel con una opción que sea del agrado de los fans, misma que será comunicada durante el resto de la semana", añadió.

“Agradecemos de antemano su paciencia y comprensión, y deseamos una pronta recuperación de Steven Tyler y que regresen pronto a los escenarios, esperando concretar la esperada visita de Aerosmith en un futuro próximo”, enfatizó.

Debido a graves problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler, la banda Aerosmith canceló todos sus conciertos programados dentro de este tour.

Por ese motivo no podrá presentarse en la ciudad el 7 de octubre en el Mother of All Rock Festival, así como tampoco en sus compromisos de Argentina, Brasil y Chile.

De acuerdo con un comunicado enviado por el artista, Steven Tyler, líder y vocalista de la banda, tuvo que solicitar ayuda médica “y fue informado sobre su imposibilidad para viajar o presentarse por esta vez. Por lo tanto, los últimos 4 shows del tour sudamericano serán cancelados”.

"A toda Sudamérica... Brasil, Chile, Argentina y México... Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas”, subraya en parte de su carta.













BB