Adán Jodorowsky muestra su verdadera personalidad

Dejar atrás su alter ego para mostrase como es fue la decisión que el cantautor Adán Jodorowsky tomó para realizar su nuevo álbum Esencia Solar el cual aseguró refleja un momento de "importante" transición en su vida.

"Cuando hice Esencia Solar fue un momento de transición de cambio donde me sentía luminoso después de un momento oscuro; tuve una especie de renacer y decidí dejar atrás los personajes, las máscaras y los disfraces para ser yo mismo", comentó Adán Jodorowsky en conferencia de prensa.

El cantautor asegura que este proceso inició en el 2016 con el disco Adán y Xavi : los imanes, sin embargó tomó fuerza cuando terminó de grabar la película Poesía sin fin (2016), que aborda aspectos de la infancia de su padre Alejandro Jodorowsky.

"Primero lancé Adán y Xavi que fue un intento de mostrarme como soy, pero aún no lo hacía del todo, luego una película con mi padre que se llamó Poesía sin fin; en la que interpreté a mi padre cuando es joven y a mi papá siempre me contó horrores de su padre de su historia e infancia y tenía ese recuerdo pero cuando hice esa película se transformó mi árbol genealógico porque lo contó de manera poética y yo pensé mi hijo tendrá ese recuerdo ahora, y eso fue un cambio radical en mi psique", explicó el también actor de cine.

Adán agregó que emprendió un viaje para "conectarse" consigo mismo: Me fui al desierto de Atacama (Chile) y enterré mi pelo en la arena, y en esta etapa tuve un encuentro amoroso con mi mujer Luna Nicole y luego a mi hijo".

El Ídolo, Amador, Ada y el seudónimo Adanowsky son parte del pasado para el músico y también actor, quien afirma ya no le "importa ser un rockstar" y disfruta su etapa como padre de su hijo Alión, quien dice "me cambió la vida" y ahora se preocupa más por la creación de la obra.

"En un momento sentí que mis personajes se apoderaron de mí y viví una vida de rockstar, de excesos que me echó a perder un poco y cuando regresé a Francia regresé destrozado, tenía amigos que no eran los apropiados, no me sentía bien por eso quise cambiar", declaró el interprete.

Adán actualmente se encuentra en la promoción de su disco Esencia Solar, en el comparte talento con artistas con Natalia Lafourcade y León Larregui, quienes prestaron su voz para los sencillos "Vivir con valor" y "Vagabundos de otro mundo" respectivamente.

ENTÉRATE

El 10 de marzo se presentará en el Plaza Condesa escenario que compartirá junto al cantante chileno Alex Ferreira.

Ofrecerá una firma de autógrafos para sus seguidores el 9 de marzo en Reforma 222 a las 17 horas.

Esencia Solar cuenta con 14 sencillos entre los cuales se desprende Color Café donde también colabora su novia y madre de su hijo Luna Nikol como directora del video.

