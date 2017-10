Todavía hay boletos disponibles para U2

Ciudad de México

Ocesa Rock anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que aún quedan boletos disponibles para el concierto de U2 de este miércoles 4 de octubre.

TE RECOMENDAMOS: Fans de U2 esperan afuera de su hotel por un autógrafo.

La banda irlandesa se presentará el 3 y 4 de este mes en el Foro Sol en la Ciudad de México para presentar su "The Joshua Tree Tour 2017".









U2 comenzó su carrera musical en el año de 1976 en Dublín, Irlanda, pero no fue hasta 1980 que la banda firmó su primer contrato discográfico con la compañía Island Records.

Con éxitos musicales como "with or without you", "one", "beautiful day", entre otros, la agrupación ha logrado consolidarse a lo largo del tiempo, por lo que sus presentaciones han levantado gran expectativa entre sus fans.

Por su parte Bono, vocalista de la banda, visitó este lunes el Museo de Soumaya en la Ciudad de México en donde realizó un recorrido acompañado del empresario, Carlos Slim.

Los boletos disponibles se encuentran en la Zona General (a pie) con un precio de 2990 pesos.













BB