Fans de U2 esperan afuera de su hotel por un autógrafo

Ciudad de México

Fans de la banda irlandesa U2 esperan desde temprana hora afuera de un hotel en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, con la esperanza de obtener un autógrafo o una foto con integrantes de la agrupación.

En cuanto los seguidores mexicanos supieron que la banda ya pisaba suelo capitalino, no dudaron en investigar su lugar de hospedaje y hacer guardia afuera del lugar con la intención de verlos, tomarse fotos y conseguir firmas.

A pesar de que Bono, The Edge, Clayton o Mullen no han dado señales de estar en el recinto, los seguidores no se dan por vencidos y permanecen convencidos de poder ver a sus ídolos.

“Estamos desde hace tres o cuatro horas aquí, y seguiremos, ni la lluvia nos va a detener para conseguir esa firma”, comentó Eulalio en entrevista.

El joven de 39 años llegó a la Ciudad de México junto con su esposa Patricia para presenciar una vez más los conciertos que ofrecerán los irlandeses este 3 y 4 de octubre en el Foro Sol.













