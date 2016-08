Tour México traerá a Juan Gabriel a Torreón

Torreón, Coahuila

Con una producción espectacular llena de sorpresas, se anunció que el “Tour México lo es todo 2016”, traerá al cantante Juan Gabriel a Torreón el próximo 10 de noviembre, donde realizará un concierto en el Estadio Revolución.





Con una prolífica producción se espera que como mínimo Juan Gabriel cante durante tres horas en el concierto que iniciará a las nueve de la noche.



Pese a que el proyecto de traer al Divo de México se trabajó durante cinco meses y aunque originalmente se pensó en el Territorio Santos Modelo para su presentación en la Comarca Lagunera, los organizadores indicaron que no se llegó a una buena negociación, por lo cual se decidió realizar el espectáculo en el céntrico Estadio Revolución.

En rueda de prensa Daniel Poza, Gerardo del Castillo y Johnny Soberanes, indicaron que la apuesta fue importante y decidieron traer al artista más exitoso y reconocido de México a escala mundial.

“A mí me da mucho gusto que vengan artistas de la altura de Juan Gabriel a la Comarca Lagunera para traer alegría, ambiente, que es lo que necesitamos los laguneros. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este proyecto echándole todas las ganas para que sea un gran concierto”, indicó Del Castillo.

Juan Gabriel es actualmente el cantante popular más importante que tiene México, como compositor, sus canciones se han vuelto imprescindibles para garantizar un éxito a los nuevos cantantes, pero también refieren un pasado donde se le cantaba a las emociones básicas.

La gira ''México lo es Todo'', está considerada como una de las más exitosas a escala mundial, comparando al Divo de México con grupos como U2 o Madonna. Así el espectáculo que se realizará el 10 de noviembre es una producción nueva, reforzada, espectacular, con 80 personas en el escenario.



Incluso la gente de la producción que se encuentra de gira en los Estados Unidos, le comentaron a los organizadores que están realizando modificaciones para cubrir las últimas fechas que se tienen en México con sede en Torreón y Monterrey.



Respecto al Estadio Revolución, el área general cuenta con nuevas butacas para mayor comodidad para los asistentes, se ampliaron los accesos, el pasto está nuevo, lo que le da una mayor dignidad al recinto deportivo.





La producción incluye una pasarela de más de quince metros de largo para que Juan Gabriel pueda desplazarse e interactuar con el público, lo que permitirá una mayor visión y cercanía con el cantante.



Debido a que se aseguró que existe conciencia sobre la depreciación económica, se intentó mantener los rangos de precios en cuanto al costo del boletaje, si bien el año anterior en Gómez Palacio los boletos se establecieron entre un rango de 350 pesos y 3 mil 500, los mismos se mantendrán a excepción de las primeras seis filas que tendrán un costo de 4 mil pesos.

“Ustedes se preguntarán por qué la fecha del 10 de noviembre siendo el jueves, cuando los conciertos se realizan en viernes o sábado. El proyecto se trabajó durante más de cinco meses para que formara parte del séptimo aniversario del Territorio Santos Modelo, lamentablemente por más que quisimos tratar de entablar una buena negociación con la gente del club”, indicó Daniel Poza.

En cuanto a la venta de boletos, se mencionó que probablemente iniciará el jueves en la mañana a través de Superboletos en sus puntos de venta o vía internet, manejando una promoción de meses sin intereses con las tarjetas de crédito participantes.













CFG