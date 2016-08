Juan Gabriel es el rey de ventas y escuchas

México

A raíz de la muerte de Juan Gabriel, las ventas de su música han crecido intempestivamente y se ha colocado como el número uno en las tiendas de discos; en plataformas digitales como Spotify creció un 257 por ciento el número de reproducciones.

El divo de Juárez cuenta con 19 canciones en el top 50 de la lista de popularidad de Spotify. En iTunes se encuentran 15 canciones como las más escuchadas. “Abrázame muy fuerte” y “Yo te recuerdo”, con Marc Anthony, son las favoritas.

“La gente en el momento de duelo conectó con su música y está en el primer lugar de reproducciones”, comentó en entrevista telefónica Valerie Miranda, Label Relations Manager de Spotify.

“El público que lo escucha es una sección horizontal de todas las edades en México. Sin duda es un exitoso siempre, y particularmente en estos días en que lo recordamos”, agregó.

En promedio, Juan Gabriel tiene 2 millones de oyentes mensuales y su repercusión no solo ha sido en México, sino también a escala internacional, pues de las 200 canciones más escuchadas a escala mundial, tres interpretaciones de Juan Gabriel están entre lo más exitoso.

“Evidentemente hubo un impacto social muy grande, por lo que significa Juan Gabriel en México y otros países. Es un artista importantísimo para la plataforma”, expresó Miranda.

En las tiendas de discos como Mixup y sucursales de Sanborns, el disco número uno en ventas es Juan Gabriel vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes. Tanto los DVD de Juan Gabriel en Bellas Artes, como el disco Los Dúo ya están agotados.

“Por la demanda, cada día están surtiendo todo el material de Juan Gabriel, pero se están agotando conforme van llegando. Los DVD y el disco de los duetos es lo que más se pide. Este viernes habrá un mejor resurtido”, comentó Sergio, uno de los encargados de la tienda de Mixup del Centro Histórico.

Hasta el primer semestre de 2016, Amprofon, quien certifica la venta de discos, había reportado más de 570 mil discos vendidos de Juan Gabriel tan solo por su más reciente producción Los Dúo 2.

Spotify creó desde el domingo un playlist con las canciones más representativas del repertorio de Juan Gabriel;y en tan solo unos días, esta lista ya cuenta con más de 50 mil seguidores.

EN EL "TOP" DE SPOTIFY

“Abrázame muy fuerte”, en el lugar 1 .

“Hasta que te conocí”, en el lugar 4.

“Querida”, en el lugar 10.

“Se me olvidó otra vez”, en el lugar 13.

“El Noa Noa”, en el lugar 17.

EN LA LISTA DE ITUNES

“Te recuerdo”, en el lugar 4.

“Ya no vivo por vivir”, en el lugar 5.

“Abrázame muy fuerte”, en el lugar 8.

“Have You Ever Seen the Rain?”, en lugar 9.

“¿Por qué me haces llorar”, en lugar 11.

CLAVES

MÁS TRIBUTOS

Los Latin American Music Awards rendirán homenaje a Juan Gabriel en su segunda edición.

El ícono de la música popular compite en tres categorías: Álbum del año, Álbum favorito de pop/rock, por Los dúo 2, y Artista masculino de pop/rock.

La ceremonia se realizará el 6 de octubre en el Teatro Dolby de Los Ángeles, bajo la conducción de Lucero, quien regresa como anfitriona de la gala.

En la sesión de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil, expresó: “Por sus éxitos, por su memoria, por su trayectoria, ruego a la asamblea ponerse de pie y brindarle un minuto de aplausos”.

Los legisladores de todas las bancadas se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir.

El próximo sábado se realizará un concierto con los amigos de Juan Gabriel en el estadio Omnilife de Guadalajara.