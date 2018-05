¿Qué canción ya no será parte del álbum de Guns n’ Roses?

Ciudad de México

La banda de rock Guns N 'Roses está preparando un "súper álbum" para sus fans, en celebración del arranque de la agrupación. Se tiene contemplado sacar una caja conmemorativa con el disco 'Appetite for Destrucion', grabaciones de la agrupación inéditas y el resto de su discografía.

Esta edición de lujo cuenta con 73 canciones excepto el tema 'One in a million', que ha sido controversial por contener mensajes homofóbicos y racistas dentro de su letra, este sencillo pertenece al álbum, GN' R Lies' que salió a la venta en 1988.

Una parte de la canción dice lo siguiente: "Immigrants and fagots, They make no sense to me, They come to our country, And think they'll do as they please" que en español significa: "Inmigrantes y maricas, no me hacen ningún sentido, vienen a nuestro país, y ellos piensan que pueden hacer lo que les plazca" durante toda la melodía mantiene el mismo discurso xenofóbico.

















Rose ha explicado en varias ocasiones que él escribió esa canción debido a una experiencia personal que vivió al llegar a Los Ángeles, cuando personas afroamericanas intentaron robarle, "Quería insultar particularmente a esos negros" dijo en el año de 1992.

También justifico las líneas que dedica en contra de los migrantes diciendo "Mucha gente de otros países como Irán, Paquistán, China, Japón, etcétera obtiene trabajos en tiendas de conveniencia y gasolineras, y luego ellos te tratan como si no pertenecieras aquí".

Respecto a la manera en la que se expresa de los homosexuales en la canción, el integrante de la banda explicó que tuvo muy malas experiencias con los gays inclusive un intento de violación, y dijo que no tenía nada contra ellos "siempre y cuando no lastimen a nadie".

La caja especial de Guns n' Roses llamada "Locked N' Loaded" estará disponible a partir del 29 de junio próximo, teniendo un costo aproximado de mil dólares.









