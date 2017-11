Murió el rapero Lil Peep a los 21 años.

Ciudad de México

El rapero Gustav Ahr, mejor conocido como Lil Peep murió a los 21 años de causas aún no reveladas.

Su representante, Chase Ortega, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter aunque hace unos momentos protegió su cuenta de Twitter y cambió la privacidad de su perfil.

¨Llevaba un año esperando esta llamada", escribió al igual que su amigo Mikey Cortez en Instagram.

"Estoy completamente roto y perdido en este momento. Ni siquiera puedo sentir que no es real. Te amo y te echaré de menos siempre. Uno de los más auténticos. Por favor, que alguien me diga que esto no es real", fue el mensaje que posteó en la red social con una imagen del cantante.

I’m completely heart broken and lost right now. I can’t even feel it’s not real. I love you and I’ll miss you always. One of the realest. 😢. Please someone tell me this isn’t real. Una publicación compartida de Ralph Lauren Cholo 🐎 (@mikeycortez) el 15 de Nov de 2017 a la(s) 9:34 PST

Ninguno de los dos dieron a conocer el motivo de su muerte.

Su muerte no pasó desapercibida por algunos Dj´s de talla internacional como Marshmello y Diplo quienes compartieron su sentir en redes sociales.

"Pep era la persona más agradable. Salir con él, hablar con él sobre la música, las ideas de una canción nos hicieron estar juntos y viajar con él fue tan sorprendente. Todo el mundo pierde a un hombre".

Peep was the nicest person. hanging out with him, talking to him about music, the song ideas we were going to do together and touring was so amazing. Everyone will miss you man @Lilpeep — marshmello (@marshmellomusic) 16 de noviembre de 2017

Por su parte, Diplo dijo que "Peep era más que un hombre, él me inspiró constantemente. No me siento un buen hombre".



peep had so much more to do man he was constantly inspiring me. I dont feel good man — diplo (@diplo) 16 de noviembre de 2017

