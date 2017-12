A un año de su muerte, 10 temas para recordar a George Michael

Ciudad de México

Este día, se cumple un año de la muerte del cantante británico George Michael, quien fue hallado muerto en su casa.

De acuerdo con el informe forense, la causa de la muerte del intérprete, fue natural por "una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso".

TE RECOMENDAMOS: Sale a la luz una canción inédita de George Michael

Es por eso que para recordar a uno de los íconos musicales más importantes del mundo, aquí te compartimos algunas de sus canciones.

1. Careless Whisper (1984)

2. Jesus to a Child (1996)

3. One More Try (1987)

4. I Want Your Sex (1987)

5. Fastlove (1996)

6. Faith (1987)

7. I Can't Make You Love Me (1997)

8. A Different Corner (2014)

9. Kissing a Foor (1987)

10. Amazing (2004)



DAPR