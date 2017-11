Monica Bellucci defiende a Tornatore, acusado de abuso sexual.

Roma

Varias actrices, entre ellas Mónica Bellucci, han salido en defensa del director italiano Giuseppe Tornatore, ganador en 1990 del Oscar por su cinta Nuovo Cinema Paradiso, quien fue acusado de abuso sexual por la modelo Miriana Trevisan.

Según informó este domingo el diario Il Messaggero, Bellucci hará una declaración pública a favor de Tornatore el próximo martes, cuando ella reciba de manos del cineasta el premio "Virna Lisi" por su carrera.

La actriz fue dirigida en el filme Malena (2000) por Tornatore, de 61 años, quien fue acusado por Trevisan, de 44, de haberla intentado besar y manosear hace dos décadas.

En una entrevista aparecida en la última edición de la versión italiana de la revista Vanity Fair, Trevisan aseguró que los hechos ocurrieron en una reunión que mantuvo con Tornatore, cuando el director buscaba intérpretes para su filme La leyenda del pianista en el océano, de 1998.

La modelo y actriz televisiva relató que al término del encuentro, el cineasta "me acompañó a la puerta, me empujó contra la pared, empezó a besarme el cuello y las orejas, mientras sus manos me acariciaban los senos".

Dijo que pudo zafarse y escapar, y consideró que "probablemente él ya no se acuerda, pero yo sí recuerdo todo".

Tornatore ha negado esas versiones y ha anunciado acciones legales contra su acusadora, mientras otras actrices que han trabajado con él lo defendieron.

"Es uno de los más grandes caballeros con los que he trabajado", aseguró la actriz Margherita Buy, mientras que Margareth Madé, lanzada al cine por Tornatore en la cinta Baária(2009), dijo que es "impensable" que el realizador abusara de una mujer, y lo calificó como "un profesional, un maestro, un gran hombre".

En el mismo sentido se manifestó la actriz Laura Chiatti, quien sostuvo que "Tornatore es todo un señor y un profesionista serio", y declaró que "conmigo se comportó de manera irreprensible y al pedirme participar en uno de sus mejores filmes me hizo un gran honor".

Por su parte, la acrtriz rusa Ksenia Rappoport, dirigida por Tornatore en la cinta La desconocida, declaró que trabajó al lado del realizador durante tres meses en las ciudades de Roma y Trieste, en los que fueron "los días más felices y bellos de mi vida profesional".

"El director me trató a mí y a todas las otras mujeres presentes en el set con gran respeto. Lo amo y lo admiro, es un gran hombre y ahora parece que se ha vuelto una moda acusar a alguien de molestias. Espero que esto no termine en la farsa, en la locura", afirmó.

Claudia Gerini, que participó en La desconocida defendió al cineasta, y subrayó: "tengo solamente recuerdos muy agradables de la experiencia con Tornatore, que se portó como un caballero de otros tiempos. El primer día me mandó un ramo de rosas, después fue ultrarrespetuoso. No puedo imaginarlo mientras intenta forzar a alguien para que lo bese".





